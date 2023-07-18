الناس تطمن.. مستشار الرئيس يكشف تفاصيل انتشار حمى الضنك في قنا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، تفاصيل انتشار حمى الضنك داخل أحد القرى بمحافظة قنا، قائلا إن حمى الضنك تؤدي لأعراض بسيطة ولكنها تكون مزعجة وأبرزها ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا “لا تحتاج إلى دخول المستشفى”.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن سبب الانزعاج وجود حالات كثيرة في نفس الوقت مصابة بحمى الضنك، لافتا إلى أن المرض ليس جديدا على مصر، ومنذ فترة طويلة ويتواجد في العديد من دول العالم.

وواصل مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن البعوضة الموجودة التي تنقل المرض متواجدة في قنا، وموجودة في العديد من الدول حول العالم، الموقف بسيط ولا يؤدي إلى القلق، "الناس تطمئن، ونستجيب للعلاج من خلال المسكنات ومخفضات الحرارة، لأنه لا يوجد دواء معين لهذا المرض".

واستكمل أن هذا النوع من الناموس موجود في آسيا وفي أوروبا وفي الأمريكتين وفي عدة دول في أوروبا، هذا النوع يتواجد في التجمعات المائية، لافتا إلى أنه يجب الوقاية من هذا النوع من خلال الستائر أو الإجراءات الوقائية من هذا الناموس.

وشدد على أنه لا يوجد أي حالة تستدعي دخول العناية المركزة حتى الآن، المرض نوعين النوع الأول مريض لا يصاب ولا يحصل على أي أعراض، والنوع الثاني هي المنتشرة في الوقت الحالي و99% من المصابين يستجيبون للعلاج بشكل طبيعي.