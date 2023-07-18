عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناس تطمن.. مستشار الرئيس يكشف تفاصيل انتشار حمى الضنك في قنا

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، تفاصيل انتشار حمى الضنك داخل أحد القرى بمحافظة قنا، قائلا إن حمى الضنك تؤدي لأعراض بسيطة ولكنها تكون مزعجة وأبرزها ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا “لا تحتاج إلى دخول المستشفى”. 

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن سبب الانزعاج وجود حالات كثيرة في نفس الوقت مصابة بحمى الضنك، لافتا إلى أن المرض ليس جديدا على مصر، ومنذ فترة طويلة ويتواجد في العديد من دول العالم. 

وواصل مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن البعوضة الموجودة التي تنقل المرض متواجدة في قنا، وموجودة في العديد من الدول حول العالم، الموقف بسيط ولا يؤدي إلى القلق، "الناس تطمئن، ونستجيب للعلاج من خلال المسكنات ومخفضات الحرارة، لأنه لا يوجد دواء معين لهذا المرض". 

واستكمل أن هذا النوع من الناموس موجود في آسيا وفي أوروبا وفي الأمريكتين وفي عدة دول في أوروبا، هذا النوع يتواجد في التجمعات المائية، لافتا إلى أنه يجب الوقاية من هذا النوع من خلال الستائر أو الإجراءات الوقائية من هذا الناموس. 

وشدد على أنه لا يوجد أي حالة تستدعي دخول العناية المركزة حتى الآن، المرض نوعين النوع الأول مريض لا يصاب ولا يحصل على أي أعراض، والنوع الثاني هي المنتشرة في الوقت الحالي و99% من المصابين يستجيبون للعلاج بشكل طبيعي. 

حمى الضنك مستشار الرئيس للشؤون الصحية عوض تاج الدين سي بي سي برنامج من مصر الاعلامي عمرو خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الموجة الأخطر | تحذيرات من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة بسبب ظاهرة مناخية

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

عاجل ورسميا.. ميتيلاند يعلن بيع إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

ترامب: سأطلب من أوروبا دفع تكاليف استعادة مخزونات الأسلحة الأمريكية المرسلة لأوكرانيا

نتنياهو: سنكافح بقوة محاولات إيران لتطوير ترسانة نووية

أول تعليق من الاتحاد الأفريقي علي قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب

نقيب المحامين: محافظ الإسكندرية وافق على تخصيص 510 أمتار لإنشاء مبنى للنقابة

تنسيق الكليات 2023.. نصائح للطلاب قبل الاختيار وطرق لتحسين مهاراتك الأكاديمية

وداعا للشيخوخة| روسيا تنشئ أكبر بنك حيوي لمعرفة سر المعمرين.. والسر في الكبد طويل الأمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معمولي عمل.. 10 صور أثارت الجدل لـ فيفي عبده في 2023

كان بيخوني في رمضان.. 10 صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

فيديو

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ