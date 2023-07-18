أبو العينين: مبادرة السيسي بشأن الاستثمار تساهم في جذب المشروعات الأجنبية

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار ستساهم في جذب المشروعات الأجنبية.



وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أكد أن الرئيس عبد الناصر بنى الجمهورية الأولي عام 52 والسيسي بنى الجمهورية الثانية.



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن شركة إيني الإيطالية حققت أرباحا غير مسبوقة من الاستثمار في مصر.

