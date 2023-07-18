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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: أحد رؤساء الدول الإفريقية طلب الاستعانة بتجربة مصر في انشاء العاصمة الإدارية

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن العاصمة الادارية والتجمعات العمرانية تمثل اضافة كبيرة للدخل القومي.
 

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أبو العينين: رغم الصعوبات والتحديات.. الشعب بكل طوائفه يساند ويدعم السيسي


وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن احد رؤساء الدول الافريقية طلب الاستعانة بتجربة مصر في انشاء العاصمة الادارية، متابعا أن الحكومة هيأت المنخا للاستثمار لدعم القطاع الخاص.
وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن شركة إيني الايطالية حققت أرباحا غير مسبوقة من الاستثمار في مصر، مستدركا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار ستساهم في جذب المشروعات الاجنبية.
وأشار إلى أن جوزيب بوريل أكد أن الرئيس عبد الناصر بنى الجمهورية الأولي عام 52 والرئيس السيسي بنى الجمهورية الثانية .
 

أبو العينين النواب العاصمة الادارية محمد أبو العينين أحمد موسى

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