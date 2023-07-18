أبو العينين: أحد رؤساء الدول الإفريقية طلب الاستعانة بتجربة مصر في انشاء العاصمة الإدارية

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن العاصمة الادارية والتجمعات العمرانية تمثل اضافة كبيرة للدخل القومي.





وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن احد رؤساء الدول الافريقية طلب الاستعانة بتجربة مصر في انشاء العاصمة الادارية، متابعا أن الحكومة هيأت المنخا للاستثمار لدعم القطاع الخاص.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن شركة إيني الايطالية حققت أرباحا غير مسبوقة من الاستثمار في مصر، مستدركا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار ستساهم في جذب المشروعات الاجنبية.

وأشار إلى أن جوزيب بوريل أكد أن الرئيس عبد الناصر بنى الجمهورية الأولي عام 52 والرئيس السيسي بنى الجمهورية الثانية .

