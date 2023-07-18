الكارت الذكي ليس بديل لـ البطاقة التموينية.. تفاصيل

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الكارت الذكي ليس بديل لـ البطاقة التموينية، وأن هذا الكارت سيكون به خدمات كثيرة.

وأضاف عشماوي مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن وزير التموين نفى مثل هذا الكلام، وأن ما تقوم به الدولة التحول لـ التحول الرقمي.

وكشف أن الكارت الذكي يتم في محافظة بور سعيد، وأن هذا الأمر سيكون بشكل تجريبي.

وأشار إلي أن الاشتراك في الكارت سيكون بشكل اختياري، وأنه أذا نجح الأمر سيتم تطبيقه على محافظات آخري.

وأوضح أن المواطن بدلا من حمل كارت التأمين الصحي، و كارت التموين، وكورت كثيرة، فكل هذا سيكون مجمع في كارت واحد.