التموين: مصر لديها مخزون من القمح يكفي لـ6 أشهر

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن قرار روسيا بالانسحاب من "صفقة الحبوب" يعتبر هو نطاح سياسي اقتصادي، وأن الغرب ممثل في أوكرانيا، و الجهة الأخرى روسيا، وأن العالم هو من سيدفع الثمن، بهذه القرارات.

وأضاف مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن أسعار الحبوب شهدت ارتفاع، وأن الطن الوحد ارتفاع 10 دولار، بعد قرار روسيا.

ولفت إلي أن روسيا و أوكرانيا يمثلون 30 % من امتداد الحبوب بالعالم، وأن 55% من تلك الحبوب تذهب لـ الدول النامية.

وأشار إلي أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي لـ 6 أشهر، وأن واردات القمح هذا العام وصلت لـ 3.6 ملايين طن، وأن إنتاجية القمح هذا العام كانت أعلي.

وتابع أن مصر أمنة ولا يوجد مشكلات بشأن توفير القمح لـ المصريين، وأن ما قامت به روسيا سيتأثر به الدول النامية.