محافظ أسوان: حققنا 198.3% من المستهدف لتوريد القمح إلى الشون والصوامع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألف و 274 طن حتى الآن .

وقال المحافظ أنه تم توريد 148 ألف و 81 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة ، فيما تم نقل 112 ألف و 152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طن للتقاوى ، بينما تم إعتماد الطحن بنسبة 70 % أقماح محلية ، و 30 % أقماح مستورة .

توريد القمح

ويأتي ذلك في ظل تواصل أجهزة المحافظة جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى نفس السياق أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تخطى نسب المستهدف ، والوصول لهذا الإنجاز تواكباً مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة ، وهو ما ساهم فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر .

صوامع

وأشار مدير التموين إلى أن هناك بعض الصوامع تم إكتمال التوريد بها حيث وصلت لأقصى سعة من الإستيعاب وهى المفالسة وإدفو ، وأيضاً بنكر إدفو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى ، فيما يجرى حالياً توريد كميات القمح داخل صومعة مطحن أسوان وشونة مطحن كوم أمبو ، فضلاً عن هنجر المفالسة ، كما تم توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وقوص والبلينا وسوهاج وأسيوط ، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف .

وشهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع مذكرة تفاهم لإقامة منطقة لوجستية خاصة بتصدير الخضروات والفاكهة ، ومن أبرزها تصدير محصول المانجو إلى مدينة 6 أكتوبر ، وتقديم خدمات الفرز والتعبئة والتغليف لهذه المنتجات وفقاً للأساليب الحديثة وهو الذى يأتي من أجل تحقيق الإستثمار الأمثل للتسويق والترويج الجيد لمختلف المنتجات الزراعية التى تشتهر بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى .