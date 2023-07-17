محافظ أسوان يشهد توقيع إتفاق مشروع لإنتاج المياه المعدنية باستثمارات 100 مليون جنيه

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع إتفاق تنفيذ مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10 ألاف م2 ، وبإستثمارات ستصل إلى 100 مليون جنيه لإنتاج 40 ألف زجاجة مياه بأحجام مختلفة يومياً .

وذلك من خلال قيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمستشار القانونى للشركة الإستثمارية المنفذة للمشروع بتوقيع عقد الاتفاق الذى ستقوم بموجبه المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفورى فى تنفيذ أول مشروع من نوعه لإنتاج المياه المعدنية بأسوان .

إتفاق

جاء ذلك بحضور حمدى الجبالى رئيس مجلس إدارة الشركة الإستثمارية ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والعميد أحمد دنش المشرف على الإستثمار ، وهو الذى يأتي فى إطار سعى المحافظة المستمر لجذب المزيد من الفرص والمشروعات الإستثمارية التى تساهم فى تحقيق القيمة الاقتصادية المضافة للمقومات والثروات الطبيعية التى تذخر بها أسوان .

وقد كلف اللواء أشرف عطية المسئولين بتحقيق الإستفادة القصوى من أنقى مياه عذبة ، بالإضافة إلى خلق موارد ذاتية للشركة القابضة بما يساهم فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات المتميزة للمواطن ، فضلاً عن إيجاد حل جذرى للحد من منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان حيث سيتم الإستغلال الأمثل لعدد من آبار الشلال .

وقال المحافظ، إنه تم الإتفاق مع الشركة الإستثمارية المختصة بالمشروع للإستفادة من الهوية البصرية لإسم أسوان لشهرته الدولية والمحلية ، علاوة على أهمية إستخدام عبوات زجاجية للمنتج بما يتماشى مع المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء ، وكذلك للوفاء بإحتياجات المنشآت والشركات السياحية .

جهود

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023 ، والذى يتم تنظيمه للعام الثالث على التوالى ، وتستمر فعالياته بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل بوسط المدينة خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية ، بالإضافة إلى 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو.

ويأتي ذلك نحو إنطلاقة حقيقية للتنمية المستدامة فى الترويج والتسويق الجيد لمختلف المنتجات الزراعية ، وعلى أنغام فرق الفنون الشعبية الفلكلورية.