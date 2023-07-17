محافظ أسوان يفتتح مهرجان المانجو السنوى فى عامه الثالث على التوالى

إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023 ، والذى يتم تنظيمه للعام الثالث على التوالى ، وتستمر فعالياته بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل بوسط المدينة خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية ، بالإضافة إلى 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو.

ويأتى ذلك نحو إنطلاقه حقيقية للتنمية المستدامة فى الترويج والتسويق الجيد لمختلف المنتجات الزراعية ، وعلى أنغام فرق الفنون الشعبية الفلكلورية.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على إننا نهدف من الإستمرار فى التنظيم السنوى لمهرجان المانجو الأسوانى إلى تحقيق الشهرة الواسعة لهذا المنتج الهام والحيوى ، والوصول إلى أعلى براند فى الأسواق المحلية ، وأيضاً الدولية ، وخاصة فى ظل ما يتميز به المانجو فى أسوان من الحصاد المبكر عن باقى محافظات الجمهورية وذلك نظراً لإرتفاع درجات الحرارة.

مانجو أسوان

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم إقامة معرض لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية ، وخاصة فى ظل تمتع أسوان بوجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج ، كما أنه يساهم بشكل مباشر فى تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعى المانجو وذلك من خلال تحقيق التسويق الجيد لمنتجاتهم وإبراز الأصناف المختلفة لمحصول المانجو الأسوانى ، وتعريف جمهور المستهلكين بها سواء المستوردين أو طالبى توريدها للمصانع والشركات المختلفة.

ولفت إلى أن مهرجان المانجو فى العام الماضى كان بداية مبشرة فى ظل الترتيبات والتنسيقات العديدة التى شهدها لفتح آفاق جديدة من الإستثمار داخل أسوان حيث بدأ العديد من المستثمرين التواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها ، ولاسيما بأنه يتم إنتاج نحو 56 نوعاً وصنفاً من هذه الفاكهة المميزة ، والتى من بينها السكرى والعويسى والزبدة والدبشه والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والياسمينة.

مهرجان

هذا وتضم فعاليات مهرجان مانجو أسوان تنظيم معرض لشتلات المانجو والجوافة والبرتقال ، وأيضاً تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب ، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم.

وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد ، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ، مع توزيع الجوائز والهدايا ، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب ، وكذا ورش للرسم الحر .