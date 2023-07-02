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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود وانشطة المحليات بالمدن والمراكز

جهود وانشطة المحليات
جهود وانشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لحالتى تعد على أرض زراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة ، بالإضافة إلى إزالة منزل تحت الإنشاء بنطاق حى الصداقة الجديدة بمساحة 800 م2 ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة رئيس قسم ثان أسوان ، وأيضاً رؤساء أحياء شرق وجنوب وغرب ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمواصلة الجهود المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة. 
 

محافظ أسوان: تكثيف الجهود بإجازة عيد الأضحى لإزالة التعديات والنظافة العامة

محافظ أسوان يتابع جهود الوحدات المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

إزالة التعديات 

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة بمناطق مختلفة بنطاق مدينة أسوان على مدار اليوم ، ومنها مناطق الإستاد ومطلع مدينة ناصر وحتى التأمين الصحى بطريق السادات ، وكذا رفع الإشغالات من حديقة السلام بنطاق حى غرب وتسليمها لشرطة المرافق. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة إستهدفت رفع الإشغالات بكورنيش النيل ، ومصادرة 355 من المضبوطات المتنوعة. 

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جهود 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإستمرار فى تنفيذ أعمال النظافة العامة ، والمجمع المباشر للقمامة والمخلفات والتراكمات بمناطق مختلفة بالمدينة للظهور بالمظهر الجمالى المطلوب ، مع متابعة إنتظام مشروع العبارات النهرية ، وتجهيز ورفع كفاءة محيط المدارس ضمن الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء إمتحانات الثانوية العامة .

هذا ومن أجل إضفاء الشكل الجمالى والحضارى داخل مختلف المدن والمراكز أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بتكثيف الجهود على مدار اليوم ليل نهار طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية. 

بجانب إزالة الإشغالات ، ورفع التراكمات والمخلفات ، وإستكمال أعمال النظافة العامة ، مع ضرورة الإلتحام المباشر بالمواطنين ، والتواجد الميدانى للوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، ووضع الحلول العاجلة والفورية لها بما يساهم فى تحسين جودة الحياة لهم بالشكل المطلوب.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة 150 م2 ، مع إيقاف حالة للشروع فى التعدى على مساحة 500 م2 بالتمهيد والتسوية بناحية قرية الجنينة والشباك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بتنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات أولاً بأول بمتوسط يومى 15 طن قمامة وتراكمات. 

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