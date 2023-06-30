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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود الوحدات المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

جهود وانشطة المحليات
جهود وانشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية فى المهد لحالتى تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 550 م2 بنطاق حي الصداقة الجديدة بحضور علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وسامية حسين رئيس الحى ، والفنيين والعاملين بالحي، فيما قام العاملين بحى غرب برئاسة سحر مصطفى بتنفيذ أعمال إصلاح محول الإنارة بمنطقة أطلس عن طريق قسم الكهرباء.

 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة اليومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لرصد حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة البناء والزراعية ، والإزالة الفورية في المهد لها، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة والإصلاح لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لخلق الأجواء الإحتفالية المناسبة للمواطنين .

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إزالة التعديات 

وهو الذى توازى مع قيام حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات لكميات القمامة والكنس بإمتداد حى العقاد ، ومناطق مختلفة عن طريق مشروع النظافة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لأعطال الإنارة بغرب سهيل ومدخل خزان أسوان ، مع المرور على المجزر العمومى لمتابعة ذبح الأضاحى ، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان برئاسة محمد محمود بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والأتربة والحشائش بإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة .

فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لقروى وادى كركر برئاسة مايكل رفعت بتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة للشوارع بقرى ( 4 و 7 و 8 ) بواسطة فنى الكهرباء بالوحدة ، وبإشراف نائب رئيس المدينة .

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جهود 

وتكامل مع ذلك متابعة الوحدة المحلية لأعمال النظافة العامة بنطاق المناطق السكنية وأحياء المدينة المختلفة ، مع شن حملة لضبط النباشين ، والتحفظ على الأدوات الخاصة بهم للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى المطلوب ، علاوة على متابعة أعمال النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول .

وهو الذى تواكب مع قيام الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالمتابعة الميدانية لأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات كل فى نطاق عمله .

وكان قد حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع المواطنين ، وتوزيع عيدية العيد على الأطفال.

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