عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات حملت نجاحات ثورة 30 يونيو.. مدينة أسوان الجديدة أبرزها

مدينة أسوان الجديدة
مدينة أسوان الجديدة

مشروعات تنموية وخدمية عملاقة تتواجد هنا وهناك بمختلف محافظات الجمهورية، والتى حملت نجاحات ثورة 30 يونيو مكوناتها وعناصرها لتثمر عن إنجازات وإنجازات فى كل يوم وليلة. 

ومن بين هذه المشروعات نجد الاهتمام بالقطاع السكنى والعمرانى لمواجهة التكدس السكانى، وبما ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة. 

5 معاهد بمنطقة أسوان الأزهرية تحصل على شهادات ضمان جودة التعليم والاعتماد

تحرير 37 محضر مخالفة نحر الأضاحي فى الشوارع بـ أسوان

ثورة 30 يونيو 

وفى محافظة أسوان نجد من بين هذه المشروعات داخل الجمهورية الجديدة مشروع مدينة أسوان الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتبلغ مساحتها 22389.7 فدان. 

وتمتاز مدينة أسوان الجديدة بموقع متميز على نهر النيل، حيث تقع على الضفة الغربية منه وعلى بعد 12 كم من أسوان، ويتوافر بها عدة أنواع من الإسكان ( اجتماعى – متوسط – فوق المتوسط – مميز – فيلات )

ويوجد بالمدينة العديد من الخدمات والمنشآت الصحية والرياضية والسياحية والأثرية ومسطحات خضراء ومفتوحة ومشروع الشريط السياحى ( الشريط النهرى). 

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ أسوان بعيد الأضحى المبارك

محافظ أسوان يلتقط الصور مع المواطنين ويوزع العيدية على الأطفال

جهود 

وكان قد حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين ، وتوزيع عيدية العيد على الأطفال.

هذا ووسط ابتهالات التكبير والتهليل للمصليين من المواطنين ،  قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والعميد ماجد السعودى المستشار العسكرى للمحافظة ، وأيضاً العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية. 

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وأكد المحافظ على أنه تم الاستعداد المبكر لاستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لانتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين. 

هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان ثورة 30 يونيو اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

حالة واحدة تمنعك من استرداد أموال شهادة الادخار.. ما هي؟

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

موضوعات متعلقة

تحرير 37 محضر مخالفة نحر الأضاحي فى الشوارع بـ أسوان

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ أسوان بعيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

السيسي : هناك علاقة خاصة بين الشعب وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

استقرار الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

هذه التغييرات في نمط المشي تشير إلي الإصابة بمرض خطير.. انتبه

أهمية التاكيهات داخل محرك السيارة .. وكيفية التعرف على تلفها

أسعار النفط.. خام برنت يتجه لتسجيل أول زيادة شهرية هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة واحدة تفسر لغز أسرار الكون.. ماذا اكتشف العلماء ؟

طريقة عمل حواوشي لحمة أحلى من المحلات

بعباءة جديدة.. نسناس شهير عبر تيك توك يحصل على عيدية عيد الأضحى|صور

برشاقة لافتة.. آيتن عامر تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ