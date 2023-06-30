مشروعات حملت نجاحات ثورة 30 يونيو.. مدينة أسوان الجديدة أبرزها

مشروعات تنموية وخدمية عملاقة تتواجد هنا وهناك بمختلف محافظات الجمهورية، والتى حملت نجاحات ثورة 30 يونيو مكوناتها وعناصرها لتثمر عن إنجازات وإنجازات فى كل يوم وليلة.

ومن بين هذه المشروعات نجد الاهتمام بالقطاع السكنى والعمرانى لمواجهة التكدس السكانى، وبما ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة.

ثورة 30 يونيو

وفى محافظة أسوان نجد من بين هذه المشروعات داخل الجمهورية الجديدة مشروع مدينة أسوان الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتبلغ مساحتها 22389.7 فدان.

وتمتاز مدينة أسوان الجديدة بموقع متميز على نهر النيل، حيث تقع على الضفة الغربية منه وعلى بعد 12 كم من أسوان، ويتوافر بها عدة أنواع من الإسكان ( اجتماعى – متوسط – فوق المتوسط – مميز – فيلات )

ويوجد بالمدينة العديد من الخدمات والمنشآت الصحية والرياضية والسياحية والأثرية ومسطحات خضراء ومفتوحة ومشروع الشريط السياحى ( الشريط النهرى).

جهود

وكان قد حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين ، وتوزيع عيدية العيد على الأطفال.

هذا ووسط ابتهالات التكبير والتهليل للمصليين من المواطنين ، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والعميد ماجد السعودى المستشار العسكرى للمحافظة ، وأيضاً العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ على أنه تم الاستعداد المبكر لاستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لانتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.

هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها .