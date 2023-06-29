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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 معاهد بمنطقة أسوان الأزهرية تحصل على شهادات ضمان جودة التعليم والاعتماد

معاهد أسوان الأزهرية
معاهد أسوان الأزهرية

حصلت منطقة أسوان الأزهرية على شهادات ضمان جودة التعليم والاعتماد لـ5 معاهد أزهرية، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك ضمن خطتها السنوية المعدة لحصول جميع معاهدها على شهادات الجودة.

 

والمعاهد التي حصلت على الاعتماد أول مرة هي معهد حاجر، وإدفو الإعدادي، ومعهد محمد كامل هلاوى الإعدادي، ومعهد الغنيمية الإبتدائي، والمعاهد التى تم تجديد الاعتماد لها هي معهد أبو الحسن الشاذلي الإبتدائي، ومعهد المعمارية الإبتدائي، وذلك بنسبة اعتماد 100% .

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الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ أسوان بعيد الأضحى المبارك

معاهد أسوان 

وبهذه المناسبة قدم الدكتور سيد حسن، مدير عام العلوم الدينية والعربية، ومحمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، الشكر والتقدير لإدارة الجودة بالمنطقة وفريق العمل بقيادة شعبان محمد، مدير الإدارة، على ما بذلوه من جهد وعطاء لتحقيق هذا الإنجاز، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز خلال الفترات القادمة. 

 

استقبل الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية بأسوان، للعلوم الدينية والعربية، بديوان عام المنطقة، وفد الكنيسة الكاثوليكية، برئاسة القمص أنطونيوس ذكري، كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والأب أمجد عزت، والوفد الكنسى المرافق لهم، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وعبر الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية بأسوان، عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة والتى تعكس عمق العلاقات الطيبة وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء الوطن الواحد.

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تهنئة 

وكان استقبل أشرف عطية محافظ أسوان، بمكتبه نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها ، وأيضاً نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وعبر محافظ أسوان، عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفته الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم ، مقدماً التهنئة بمناسبة عيد الجلوس الأول لكل من الأنبا بيشوى ، والأنبا أرسانيوس حيث شهد على مدار العام المزيد من توطيد العلاقات الأخوية بين المحافظة والكنيسة الأرثوذكسية ليعكس روح الإخاء والتعاون والمساواة التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسوان.

 

ومن جانبه قدما نيافة الأنبا بيشوى والأنبا أرسانيوس خالص التهانى للواء أشرف عطية بمناسبة عيد الأضحى، مشيرين إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية ، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد. 

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