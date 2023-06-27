محافظ أسوان يتابع جهود فعاليات المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة "

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة " ، والتي إنطلقت منذ أمس الأول ، وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر القادم ، لافتاً إلى أنه تم التنسيق المسبق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لإطلاق فعاليات المبادرة الهادفة إلى تحقيق الصحة العامة وسلامة الأسرة والمجتمع .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن المبادرة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان ، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين .

100 يوم صحة

هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة وزيادة الوزن ، والإعتلال الكلوى )، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة ، وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتى للثدى ، وفحص الثدى إكلينيكيا ، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، وفحص السكر وضغط الدم).

وأشار إيهاب حنفى بأنه تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات ( العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل ، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج ) ، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلاً عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية ، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة .

مساجد وساحات

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم تجهيز 1381 مسجد ، والذى يقام فيه صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى الساحات المختلفة ، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد ، موجهاً إلى قيام الوحدات المحلية وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة ، مع تنفيذ أعمال التعقيم للمساجد والساحات لإستقبال جموع المصلين .

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان عن أنه تنفيذاً لتعليمات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم الإستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر .