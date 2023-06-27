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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جوارديولا يواصل زيارته للمعالم السياحية والمناطق الأثرية بأسوان

جوارديولا يواصل زيارته
جوارديولا يواصل زيارته للمعالم والمناطق الأثرية بأسوان

واصل الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، جولاته السياحية فى مصر، بزيارة المعالم السياحية والأثرية جنوب مصر بالأقصر وأسوان.

وزار جوارديولا وأفراد أسرته منطقة السلسلة شرق الأثرية بمحافظة أسوان، وكان فى استقبالهم الأثرى مصطفى بدوى، مدير موقع جبل السلسلة الأثرى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتوجيهات الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والدكتور شاذلى على عبد العظيم، مدير آثار أسوان، باستقبال الضيف وحسن الزيارة.

 

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جوارديولا

وبعد أن استمع مدرب نادى مانشستر سيتى وأسرته، لشرح وافى عن المنطقة الأثرية فى أقصى جنوب، غادر جوارديولا المكان برفقة أسرته ليستكمل برنامجه السياحى بكوم أمبو وأسوان، وذلك عبر رحلة نيلية "دهبية" من الأقصر لأسوان.

واستهل بيب جوارديولا، جولاته السياحية فى محافظة أسوان، أمس، الاثنين، برفقة أفراد أسرته الأربعة، قادما من الأقصر عبر رحلة نيلية بمركب "دهبية"، بزيارة منطقة الكاب الأثرية، برفقة أسرته، ضمن جولة للمعالم السياحية والأثرية بمصر.

ويشمل برنامج مدرب مانشستر سيتى، فى أسوان، زيارة المعالم الأثرية والسياحية منها منطقة الكاب ومعبد حورس بإدفو ومعبد كوم أمبو ومنطقة جبل السلسلة، ومعبد إدفو والقرى النوبية ومعبد أبوسمبل.

وتضمنت جولته فى محافظة أسوان زيارة العديد من الأماكن الأثرية بمختلف مراكز المحافظة، وهى معبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، وجبل السلسلة، ثم يستكمل جولته السياحية فى مدينة أسوان. 

جدير بالذكر أن منطقة الكاب الأثرية تتميز بإطلالتها المميزة على الشاطئ الشرقي لنهر النيل، وهى تقع على بعد 30 كيلو مترا من مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وتبعد بـ83 كيلو مترا عن مدينة الأقصر.

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المناطق الأثرية

وتعود الآثار التي تضمها منطقة الكاب الأثرية لعصر الدولة الفرعونية القديمة، ومن أبرز ما تتضمنه المنطقة عدد من مقابر  الدولة الفرعونية الوسطى، وهناك بقايا مبان ومعابد كانت مكرسة لعبادة الآلهة نخبت ربة مصر العليا والتي تأخذ شكل طائر العقاب.

كما تضم منطقة الكاب الأثرية بيت ولادة وبحيرة مقدسة وبقايا معبد للإله تحوت إله الحكمة عند الفراعنة والإله سوبك، بالإضافة إلى معبد بناه أمنحوتب الثالث في الصحراء.

ومن أبرز ما تتميز به منطقة الكاب الأثرية أنها تضم مقابر الأشراف ويبلغ عددها 31 مقبرة وترجع إلى عصر الدولة الحديثة من سنة 1550 ق.م  إلى سنة 1070 ق.م، منها مقبرة أحمس بن إبانا الصخرية والذي حارب الهكسوس.

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