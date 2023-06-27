جامعة أسوان تهنئ جابر مجدي لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية

تقدم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بالتهنئة للعالم الدكتور جابر مجدي بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان، والمنتدب الي جامعة الملك سليمان الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية لعام 2022، ولأسرة كلية هندسة الطاقة واسرة الجامعة، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بمنظومة البحث العلمي بالجامعة.

وقال الدكتور أيمن عثمان بأن جامعة أسوان تتبوأ مكانة علمية متقدمة بين الجامعات، وخاصة في تحقيق التصنيفات العلمية والبحثية على مستوى الجامعات المصرية في ظل الخطة البحثية التي وضعتها الجامعة من خلال قطاع الدراسات العليا والبحوث تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي يولي القطاع اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وشباب الباحثين.

الدولة التشجيعية

وفى نفس السياق أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأنه في مجال العلوم الهندسية تعد جامعة أسوان، لها رصيد كبير في حصد جوائز الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية حيث قد فاز ثلاثة علماء من كلية الهندسة العام الماضي 2021 ، بنفس الجائزة في ذات المجال، ويأتي فوز الدكتور جابر مجدي الفائز بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2022 وسام علي صدورنا جميعاً لبث روح التنافس بين علماء جامعة أسوان في مختلف التخصصات العلمية.

وكان قد قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بمتابعة أعمال إمتحانات نهاية العام بكلية التربية الرياضية للإطمئنان علي سير العملية الإمتحانية داخل كلية التربية الرياضية، وذلك برفقة الدكتور عادل مكي عميد الكلية ووكلاء الكلية.

جهود

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بالمتابعة اليومية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022.



وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تسير الإمتحانات دون معوقات، وأي شكاوي من الطلاب، كما يتم المرور والمتابعة بشكل يومي علي مختلف اللجان بكليات الجامعة، لحين الانتهاء من أعمال الإمتحانات قبل إجازة عيد الأضحي المبارك. مع التأكيد علي سرعة أعمال التصحيح والرصد لأعلان النتائج مبكرا حرصا علي مصلحة الخريجين.

وفى نفس السياق أضاف الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية انه يوجد بالكلية 9 أقسام علمية ويوجد دراسات عليا بها، وتعمل إدارة الكلية علي تسخير كافة امكانياتها لخدمة الطلاب، وتأدية الإمتحانات فى أجواء مناسبة للجميع الفرق الأربعة.