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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وفد الكنيسة الأرثوذكسية
وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ  أسوان بمكتبه نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها، وأيضاً نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف دير الأنبا باخوميوس بإدفو، ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

حيث عبر اللواء أشرف عطية عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفته الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم.

 

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عيد الأضحى المبارك

مقدماً التهنئة بمناسبة عيد الجلوس الأول لكل من الأنبا بيشوى، والأنبا أرسانيوس حيث شهد على مدار العام المزيد من توطيد العلاقات الأخوية بين المحافظة والكنيسة الأرثوذكسية ليعكس روح الإخاء والتعاون والمساواة التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسوان.

 

ومن جانبه قدما نيافة الأنبا بيشوى والأنبا أرسانيوس خالص التهانى للواء أشرف عطية بمناسبة عيد الأضحى، مشيرين إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية ، كما يجسده روح التماسك والترابط  عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد.

 

وكانت قد قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، بالإشتراك مع الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة بتنظيم حملات متتالية لضبط الأسواق حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير ٣٧٥ مخالفة مخابز بلدية متنوعة شملت مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى الدقيق ، وإثبات مبيعات وهمية ، وتوقف عن الإنتاج وغيرها.

 

ويأتي ذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية.

 

جهود

وأوضح خالد أبو القاسم بأنه فى مجال الأسواق فقد تم تحرير  ١٥٨ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محاضر لعدم صلاحية المنتجات، والبيع بأزيد من السعر، والغش التجارى والمواد البترولية، وعدم وجود شهادات صحية وغيرها.

 

وأشار أبو القاسم إلى أنه تم ضبط ٤٩ كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية، و ١٠٩ كيلو جرام لحوم وكبدة مجهولة المصدر، وكذا ضبط ٢١٧ كيلو جرام مواد غذائية ولحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأيضاً ضبط ١٩٤ قاروصة سجائر للبيع بأزيد من السعر المقرر، مع ضبط ٥٤٠ كيلو جرام سكر وأرز مجهول المصدر.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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