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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذي.. محافظ أسوان يوجه بتوفير السلع قبل عيد الأضحى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى التشديد على الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وتوفير كافة السلع الأساسية والاستهلاكية والغذائية من خلال رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة ، والتكاتف والتلاحم فى منظومة العمل ليل نهار بروح الفريق الواحد ، والتنسيق الجيد والمسبق بين كافة الجهات ، والعمل بأفكار ورؤى خارج الصندوق ، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإثابة المتميزين ، ومحاسبة المقصرين ، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل الجماهيرية ، لأننا جميعاً نعمل من أجل المواطن ، ونحرص على تلبية إحتياجاته ومطالبه أولاً بأول .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية. 

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عيد الأضحى 

وخلال الإجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى إجتماع مجلس المحافظين ترتكز على توفير السلع بكميات مناسبة لتلبية إحتياجات المواطنين منها ، وتفعيل دور غرف العمليات بكافة المراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية لمتابعة أى مستجدات ، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية على الطبيعة فى مواقعها خلال فترة الأعياد ، والتنسيق بين مديريات الأوقاف والأمن لتأمين ساحات صلاة العيد ، وكذا التنسيق بين التموين وحماية المستهلك والصحة والأمن والوحدات المحلية لمتابعة الأسواق والمرور الدورى على المخابز ، ورصد الحالات المخالفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، ويتم إستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة. 

مكلفاً بالتنسيق بين الجهات المعنية بمديرية الأمن والمحليات والزراعة والمتغيرات المكانية لرصد حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية ، والإزالة فى المهد ، مع متابعة ورصد حركة السيارات لتسيير الحركة المرورية ، ومنع أى تكدس ، والإلتزام بالتعريفة بخطوط السير المختلفة ، بالإضافة إلى التعاون بين غرف عمليات المحافظة والمرافق الحيوية بشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لرصد المشكلات والعمل على حلها أولاً بأول. 

فضلاً عن مراجعة كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية للإطمئنان على توافر كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية بها ، وإستعدادات الطوارئ وتواجد الأطباء وطاقم التمريض والعمل بالتبادل أثناء إجازة العيد ، وكذا قيام إدارة الحماية المدنية بإتخاذ التدابير اللازمة والجاهزية والتفتيش ومراجعة كافة حنفيات الحريق ، وعمل الصيانة الدورية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ووجه أشرف عطية مسئولى المحليات بتكثيف جهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وكذا تنفيذ أعمال النظافة الدورية لكافة الحدائق العامة ومراجعة مصادر الرى والحفاظ على المسطحات الخضراء ، مشدداً على التنسيق بين إدارات المراسى والنقل النهرى والمسطحات والرى لمراجعة كافة المراسى والعائمات بأنواعها من حيث الترخيص والسلامة الإنشائية والتحميل ، مع ضرورة عدم قيام المواطنين بالسباحة فى المناطق التى تمثل خطورة داخل مجرى نهر النيل للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى أضرار محتملة.

وخلال إجتماع المجلس التنفيذى قام أعضاء مجلس النواب والشيوخ بتقديم الشكر والتقدير لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة له على ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وما يتحقق على أرض أسوان من سيمفونية عمل رائعة ومتناغمة أثمرت لأول مرة عن تحقيق إنجازات فى كافة مدن ومراكز المحافظة ، فى ظل إقتحام المشكلات والمشروعات المتعثرة ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطنين. 

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مركز 

كما نقلوا شكر أهالى العديد من القرى للمحافظ على ما تم من تنفيذ مشروعات رفعت عنهم معاناة ومشقة الأعباء المالية والتنقل ، ومنها إفتتاح مركز الغسيل الكلوى بقرية بنبان. 

أعقبه عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبعض المشاكل والمطالب الجماهيرية ، والتى من بينها مشكلة المياه الجوفية بقرية المويسات بالبصيلية حيث أعطى المحافظ توجيهاته الفورية بتنفيذ حل عاجل صباح الغد لتحويلها على محطة المعالجة ، لحين تشغيل مشروع الصرف الصحى بشكل كامل بالقرية ، والذى تم تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " على أن تقوم لجنة علمية وهندسية متخصصة برئاسة السكرتير العام المساعد للوقوف ميدانياً على سبب المشكلة ووضع الحلول الجذرية لها للحفاظ على سلامة المواطنين من أهالى القرية.

وتم كذلك عرض مشكلة تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بالمحاميد بإدفو ، والتى ستساهم فى توفير خدماتها لأهالى شرق المدينة ، وقد كلف محافظ أسوان بسرعة وضع الحلول الهندسية بالتعاون بين الأجهزة المختصة بالصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ ذلك على أكمل وجه. 

وفى نفس السياق تم عرض طرح المحلات والوحدات الإدارية بالسويقات الجديدة بدراو للمزاد العلنى حيث وجه اللواء أشرف عطية إلى تعديل الشروط المتعلقة بأسعار الإيجار لتكون مناسبة ، وتراعى الظروف المعيشية لتحقيق الإستفادة منها وإستثمارها بالشكل الأمثل. 

هذا وقد شهد إجتماع المجلس التنفيذى عرض إنجازات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 ، والذى تم تنفيذ مشروعاته بنسبة 100 % بإجمالى 567.3 مليون جنيه ، عقب نجاح المحافظة فى ضخ إعتمادات إضافية بأكثر من 22 % ، وبواقع 99.9 مليون جنيه فى ظل المعدلات العالية لتنفيذ المشروعات المختلفة بواقع 156 مشروع ، كما تم عرض مستهدفات الخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد 2023/2024 بإعتمادات 610.9 مليون جنيه لتضم 109 مشروع. 

كما تم إستعراض موقف التقنين لأراضى الدولة حيث وصلت نسبة العقود المسلمة إلى 70 % بتحرير أكثر من 700 عقد حيث أكد المحافظ على إستمرار التنسيق الذى تم مع أحد البنوك الوطنية لزيادة فرص التمويل البنكى والإقراض لإتاحة المجال أمام أصحاب طلبات التقنين بسداد الرسوم المطلوبة فى إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، مع إجراء البحوث الإجتماعية للحالات الأكثر إحتياجاً ودعمها من بنك ناصر الإجتماعى بتسهيلات بنكية غير مسبوقة ، مشدداً على إدراج الحالات التى لم تقوم بإنهاء إجراءات التقنين ضمن حملات الإزالة للموجة الـ 21.

كما تم عرض موقف التصالح فى مخالفات البناء حيث وصل إجمالى الطلبات التى تم فحصها والبت فيها إلى قبول 1575 طلب ، وصلت لأكثر من 93 مليون جنيه ، وتم كذلك عرض العديد من المقترحات والإجراءات الجارية ، ومنها دعم الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمهندسين متخصصين من داخل الجهاز الإدارى سواء بالندب أو بالنقل للقيام بتنفيذ المهام والتكليفات المختلفة على الوجه الأكمل ، وخاصة فيما يتعلق بالمتغيرات المكانية ومعاينات مخالفات البناء. 

والجدير بالذكر بأن إجتماع المجلس التنفيذى قد إستهل بقيام محافظ أسوان بتكريم عدد من رؤساء المراكز والمدن ومديرية الشباب والرياضة والذين حققوا أعلى معدلات فى زراعة الأشجار المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة .

 

 

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