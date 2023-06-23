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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: مد فترة التقديم بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية لنهاية يوليو

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية حتى نهاية يوليو القادم ، على الموقع الإلكترونى ( www.sgg.eg ) وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل " المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فى محافظات الجمهورية .

 

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة .

 

المشروعات الخضراء

وأكد محافظ أسوان، دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة ، مشيراً إلى أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة ، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية ، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة .

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف إفساح المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة ، لافته إلى عقد المبادرة للعديد من البرامج التدريبية " أونلاين " فى مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد مقدم المشروع فى إستيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمى ، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات .

ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية بقرار من دولة رئيس الوزراء ، وتنفذ تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومى للمرأة .

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