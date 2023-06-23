محافظ أسوان: مد فترة التقديم بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية لنهاية يوليو

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية حتى نهاية يوليو القادم ، على الموقع الإلكترونى ( www.sgg.eg ) وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل " المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فى محافظات الجمهورية .

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة .

المشروعات الخضراء

وأكد محافظ أسوان، دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة ، مشيراً إلى أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة ، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية ، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة .

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف إفساح المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة ، لافته إلى عقد المبادرة للعديد من البرامج التدريبية " أونلاين " فى مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد مقدم المشروع فى إستيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمى ، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات .

ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية بقرار من دولة رئيس الوزراء ، وتنفذ تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومى للمرأة .