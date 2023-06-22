نائب رئيس جامعة أسوان يتابع إمتحانات نهاية العام بكلية التربية الرياضة

قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بمتابعة أعمال إمتحانات نهاية العام بكلية التربية الرياضية للإطمئنان علي سير العملية الإمتحانية داخل كلية التربية الرياضية، وذلك برفقة الدكتور عادل مكي عميد الكلية ووكلاء الكلية.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بالمتابعة اليومية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022.



سير الإمتحانات

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تسير الإمتحانات دون معوقات، وأي شكاوي من الطلاب، كما يتم المرور والمتابعة بشكل يومي علي مختلف اللجان بكليات الجامعة، لحين الانتهاء من أعمال الإمتحانات قبل إجازة عيد الأضحي المبارك. مع التأكيد علي سرعة أعمال التصحيح والرصد لأعلان النتائج مبكرا حرصا علي مصلحة الخريجين.

وفى نفس السياق أضاف الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية انه يوجد بالكلية 9 أقسام علمية ويوجد دراسات عليا بها، وتعمل إدارة الكلية علي تسخير كافة امكانياتها لخدمة الطلاب، وتأدية الإمتحانات فى أجواء مناسبة للجميع الفرق الأربعة.

جهود

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

وقام الدكتور أحمد عواد إستشارى المشروع بشرح مفصل لمراحل ومكونات أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشاؤه في عام 1964.

فيما قام محافظ أسوان ومرافقيه بزراعة عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل إيذاناً بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة ، وحماية المواطنين من سطوع الشمس.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أننا حرصنا على إفتتاح هذه المرحلة قبيل الإحتفال بعيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنى المحافظة ، وزائريها من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش فى ثوبه الجديد ، وكذا بالبانوراما الجمالية التى تكتمل معالمها يوماً بعد يوم ، فور إنهاء أى مشروعات تتعلق بالتطوير والتجميل ، والتى بدأت بتجميل واجهة المدينة ( حديقة بلازا درة النيل ، وحديقة السلام ، وميدان المحطة ، والسوق السياحى القديم ).