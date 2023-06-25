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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: فتح 8 مجازر حكومية بالمجان طوال أيام عيد الأضحى

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور مدحت رمزى بفتح المجازر الحكومية بإجمالى 8 مجازر على مستوى المحافظة للقيام بأعمال ذبح الأضاحى فيها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك

وذلك تحت إشراف بيطرى بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة حيث سيتم تطبيق غرامات فورية فى حالة ضبط أى مخالفات أو تجاوزات من المواطنين فى هذا الشأن بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.

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عيد الأضحى 

وكلف المحافظ بأن يتواكب مع ذلك قيام لجنة مشتركة من الإدارة العامة للأمن بالمحافظة والوحدة المحلية والطب البيطرى والصحة والبيئة والجهات المختصة للمرور الميدانى المفاجئ فى الشوارع لمنع الذبح بها ، وتوجيههم إلى المجازر الحكومية ، على أن يتكامل مع ذلك قيام مديرية الطب البيطرى بدعم المجازر بأطقم الأطباء البيطريين لتعمل على مدار الـ24 ساعة لتقديم خدمات ذبح الأضاحى بشكل كامل ، وأيضاً التوعية الإرشادية المطلوبة. 

ووجه محافظ أسوان بضرورة تواجد الأطباء البيطريين بكل إدارة لإجراء الكشف على أى أضحية للإطمئنان على سلامتها ، وكذا تكثيف الحملات التفتيشية لإعدام أى لحوم أو دواجن أو خلاف ذلك غير صالحة للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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المجازر

ومن جانبه أوضح الدكتور مدحت رمزى بأنه بناء على توجيهات محافظ أسوان فقد تم إلغاء جميع الأجازات للعاملين بالمديرية ، ومتابعة أعمال النظافة والتطهير لجميع المجازر ، مع تكثيف حملات التفتيش على محلات الجزارة ، والإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية. 

وطالب مدير الطب البيطري بضرروة توجه المواطنين سواء لمديرية الطب البيطرى بأسوان أو الإدارة البيطرية التابع لها المجزر الذى يقع فى نطاقه لتقديم أى شكوى أو إستفسار يتعلق بالأضحية وذلك للتعامل السريع معها ، ووضع الحلول الفورية لها. 

وناشد مدير مديرية الطب البيطرى بقيام صاحب الأضحية بإحضار الجزار الخاص به أو السلاخ حتى يتسنى له القيام بذبح أضحيته عقب الإطمئنان على سلامتها داخل المجزر التابع للإدارة البيطرية بالمراكز والمدن والتى تشمل مجزر أسوان بالشلال بمدينة أسوان ، ومجزر مدينة نصر النوبة ، ومجزر أبو وير بنطاق مركز كوم أمبو ، بالإضافة إلى 4 مجازر تابعة لمركز إدفو وهم مجزر إدفو ، والمحاميد ، والرديسية والحصايا ، فضلاً عن مجزر مدينة السباعية ، والمجازر الخاصة بمدينة أبو سمبل السياحية ، علاوة على مجزر أبو سمبل الحكومى .

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