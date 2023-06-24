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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع إزالة 16 تعديا ورفع تراكمات ومخلفات بمدن المحافظة

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 11 حالة تعدى عبارة عن مبانى بمساحة 5500 م2 بنطاق منطقة الصداقة القديمة، وتقسيمات مواد البناء بالمنطقة الصناعية ، وتم تنظيم الحملة برئاسة علاء ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية وحى شرق المدينة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستكملت الوحدات المحلية جهودها المستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة لإزالة التعديات ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجارية .

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إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الصيانة وتركيب كشافات الليد الموفرة بعدة مناطق بحى جنوب منها مدينة ناصر وطريق السادات والمحمودية ، وتم كذلك إيقاف حالة بناء بدون ترخيص بمنطقة الغازات بحى جنوب ، ومصادرة مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى بمساحة 615 م2 منها الأزلة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 440 م2 بناحية كوم أمبو قبلى بنطاق حى شرق المدينة وذلك بالتعاون مع الإدارة الزراعية بكوم أمبو ، وهو الذى توازى مع الإزالة الفورية لحالة تعدى على أرض زراعية بقرية العباسية وذلك على مساحة 175 م2 ، بالتعاون مع الجمعية الزراعية بالخور قبلى ، وتم إعادة الأرض الزراعية لطبيعتها .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ أعمال جرد الأتربة ورفع القمامة والتراكمات على جانبي المصارف بمعدل 10 طن يومياً ، مع الإزالة الفورية لحالة تعدى بقرية السيالة على مساحة 100 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .

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جهود المحليات

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بإزالة أعمال الشروع فى إقامة مبانى بدون ترخيص على مساحة 175 م2 بمنطقة البدرات بنطاق المدينة ، وهو الذى توازى مع متابعة مشروع الصرف الصحى بالمدينة ، وكذا توصيل الصرف الصحى الخاص بمستشفى السباعية ، وربطها على محطة الرفع الرئيسية ، لحين إستكمال أعمال خطوط الطرد والإنحدار ، وتم كذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى لمدينة السباعية حيث تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات .

وقامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى حيث تم منع محاولة فى المهد للتعدى على الأرض الزراعية ، ومبنى محطة رافع الصرف الصحى ، وتمت الإزالة للأعمال المخالفة ، ومصادرة مواد البناء المستخدمة .

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