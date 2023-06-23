عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. توزيع 1000كوبون مواد غذائية من البنك الزراعي على الأسر الأكثر احتياجا

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تسليم 1000 كوبون مواد غذائية بقيمة 400 جنيه للكوبون الواحد وذلك بإجمالى 400 ألف جنيه مقدمة من البنك الزراعى المصرى إلى محافظة أسوان لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً ، بحضور هشام نجم مستشار ورئيس مجموعة المخاطر بالبنك الزراعى المصرى ، ويسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى بأسوان.

 

من جانبه قدم محافظ أسوان شكره لمسئولى البنك الزراعى بقيادة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك ، للتعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة بما يساهم فى الاهتمام بتقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر إحتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

الأسر الأكثر إحتياجاً

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التى لدى إدارة البنك الزراعى لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير الريف المصرى سواء بتحديث منظومة الرى أو زيادة دخل الأسر الأكثر إحتياجاً بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، وغيرها الكثير والكثير .

وأشار هشام نجم إلى أن تقديم كوبونات المواد الغذائية جاء بناءاً على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ضمن مجموعة من الإجراءات التى يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعى ، والوصول إلى الأسر الأكثر إحتياجاً .

وأوضح نجم أن الكوبونات عبارة عن قسائم شراء لحوم ومواد غذائية مصدرة من " وزارة التموين " حيث تسلم لكل أسرة مستحقة 4 كوبونات لصرف اللحوم والمواد الغذائية وفقاً لإحتياجاتهم من أى مجمع إستهلاكى يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية .

نائب رئيس جامعة أسوان يتابع إمتحانات نهاية العام بكلية التربية الرياضة

جهود

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية حتى نهاية يوليو القادم ، على الموقع الإلكترونى ( www.sgg.eg ) وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل " المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فى محافظات الجمهورية .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

وفاة والدة محمد السعدني

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

ترشيحاتنا

بعد تحديد موعدها | الكاف يعلن احتمال تغيير اسم بطولة دوري السوبر الأفريقي

تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع .. و10 فضائل يغفلها الكثيرون

خطيب الجامع الأزهر: يوم عرفة له أسرار عظيمة يجب التأمل فيها

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

خطيب المسجد النبوي: نهار عشر ذي الحجة أفضل من الأيام الأخيرة في رمضان

وزير خارجية المغرب: تأجيل قمة الدول الموقعة على اتفاقيات مع إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ