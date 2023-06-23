أسوان.. توزيع 1000كوبون مواد غذائية من البنك الزراعي على الأسر الأكثر احتياجا

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تسليم 1000 كوبون مواد غذائية بقيمة 400 جنيه للكوبون الواحد وذلك بإجمالى 400 ألف جنيه مقدمة من البنك الزراعى المصرى إلى محافظة أسوان لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً ، بحضور هشام نجم مستشار ورئيس مجموعة المخاطر بالبنك الزراعى المصرى ، ويسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى بأسوان.

من جانبه قدم محافظ أسوان شكره لمسئولى البنك الزراعى بقيادة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك ، للتعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة بما يساهم فى الاهتمام بتقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر إحتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الأسر الأكثر إحتياجاً

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التى لدى إدارة البنك الزراعى لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير الريف المصرى سواء بتحديث منظومة الرى أو زيادة دخل الأسر الأكثر إحتياجاً بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، وغيرها الكثير والكثير .

وأشار هشام نجم إلى أن تقديم كوبونات المواد الغذائية جاء بناءاً على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ضمن مجموعة من الإجراءات التى يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعى ، والوصول إلى الأسر الأكثر إحتياجاً .

وأوضح نجم أن الكوبونات عبارة عن قسائم شراء لحوم ومواد غذائية مصدرة من " وزارة التموين " حيث تسلم لكل أسرة مستحقة 4 كوبونات لصرف اللحوم والمواد الغذائية وفقاً لإحتياجاتهم من أى مجمع إستهلاكى يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية .

جهود

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية حتى نهاية يوليو القادم ، على الموقع الإلكترونى ( www.sgg.eg ) وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل " المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فى محافظات الجمهورية .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يساهم فى الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة .