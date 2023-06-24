تعليم أسوان تنفذ الأنشطة الصيفية بمختلف مدارس المحافظة

قامت غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية بمتابعة الأنشطة الصيفية التي يتم تنفيذها داخل المدارس حيث تفقدت ورشة عمل الأشغال اليدوية " الكروشية " ، والذى يتم تنفيذه بإشراف من آمال سليمان مدربة الكروشية ، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالاهتمام بدعم كافة الأنشطة التربوية .

كما عقدت مدير إدارة أسوان التعليمية اجتماعاً بموجهى وأخصائى التربية المسرحية بحضور ماهر أبو زيد الموجه الأول ، وذلك بمدرسة السيدة نفيسة الابتدائية أكدت فيه على أهمية دور الأنشطة التربوية فى العملية التعليمية لما لها من أثر كبير فى بناء شخصية الطلاب وإبراز مواهبهم وجعل المدرسة مناخ جاذب لهم ، وتناول الاجتماع مناقشة الاستعداد لانطلاق مركز تنمية القدرات المسرحية وخطة عمل الأندية الصيفية وتفعيل النشاط الصيفى بالمدارس.

الأنشطة الصيفية

فيما قامت مدير الإدارة مركز لتنمية القدرات الصحفية لصيف ٢٠٢٣ بتفقد جهود تدريب الطلاب وعمل الأنشطة الصحفية كالحديث الالكترونى والصحف الحائطية والمجلات بمشاركة جميع المراحل التعليمية بالمركز وذلك بمدرسة عبد المحسن طاهر رزق بحضور زكريا نعيم موجه أول الصحافة.

وكان قد نظم المركز الاستكشافى للعلوم بكوم امبو الاحتفالية السنوية "قياس محيط الأرض"بمدرسة الشيخ مرسى على الإعدادية التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية .

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكتبة الإسكندرية ومركز القبة السماوية ، وتحت رعاية عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وتم عقد محاضرة وورشة عمل عن قياس محيط الأرض بطريقة العالم (إيراتوستينس)، وهو أول من قاس محيط الأرض وميل الأرض المحورى وتولى منصب كبير أمناء مكتبة الإسكندرية وذلك بالتزامن مع عدد من المحافظات وبعض الدول العربية والأجنبية .

جهود تعليمية

من جانبه ، أكد محمود على سالم مدير المركز الاستكشافى أن هذه الإحتفالية يتم تنظيمها كل عام مع بداية الإنقلاب الصيفى ، بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية ومركز القبة السماوية حيث تهدف إلى تعريف التلاميذ كيفية قياس محيط الأرض، وأهمية قياسه ومعرفة الأدوات المستخدمة لذلك، وتأتى هذه الاحتفالية ضمن الأنشطة الصيفية للمركز الاستكشافى.

وقام المشاركون فى ورشة العمل بممارسة النشاط وتدريب الطلاب على كيفية القياس أثناء الظهيرة حيث تتعامد الشمس على الأشياء بدون وجود ظل لها فى أسوان بحضور أكثر من ١٢٠ طالباً وطالبة وعديد من أولياء الأمور و المعلمين.