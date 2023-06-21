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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم أسوان: ورشة عمل لقياس محيط الأرض بالمركز الاستكشافى للعلوم بكوم أمبو

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم المركز الاستكشافى للعلوم بكوم امبو الاحتفالية السنوية "قياس محيط الأرض"بمدرسة الشيخ مرسى على الإعدادية التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية .

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكتبة الإسكندرية ومركز القبة السماوية ، وتحت رعاية عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان . 
 

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 ورش عمل 

وتم عقد محاضرة وورشة عمل عن قياس محيط الأرض بطريقة العالم (إيراتوستينس)، وهو أول من قاس محيط الأرض وميل الأرض المحورى وتولى منصب كبير أمناء مكتبة الإسكندرية وذلك بالتزامن مع عدد من المحافظات وبعض الدول العربية والأجنبية .

من جانبه ، أكد محمود على سالم مدير المركز الاستكشافى أن هذه الإحتفالية يتم تنظيمها كل عام مع بداية الإنقلاب الصيفى ، بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية ومركز القبة السماوية حيث تهدف إلى تعريف التلاميذ كيفية قياس محيط الأرض، وأهمية قياسه ومعرفة الأدوات المستخدمة لذلك، وتأتى هذه الاحتفالية ضمن الأنشطة الصيفية للمركز الاستكشافى.

وقام المشاركون فى ورشة العمل بممارسة النشاط وتدريب الطلاب على كيفية القياس أثناء الظهيرة حيث تتعامد الشمس على الأشياء بدون وجود ظل لها فى أسوان بحضور أكثر من ١٢٠ طالباً وطالبة وعديد من أولياء الأمور و المعلمين. 

وتم تكريم فريق عمل مكتبة الإسكندرية، ومدير إدارة وأعضاء المركز ومدير الإدارة التعليمية المنسق والمدرسة المنظمة، وكذلك الطلاب المتميزين، وأحمد سعدى وأحمد عثمان منسق الإدارة، وفى نهاية اليوم قدم  مدير المركز الشكر لإدارة نصر النوبة وجميع العاملين بها لتميزها وحسن التعاون والاستقبال للحدث الفريد.

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أنشطة 

وقام مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بعقد الإختبار القبلى والمقابلات الشخصية لطلاب السنوات النهائية بالجامعة ، والشباب من حديثى التخرج لحضور البرنامج التدريبى لريادة الأعمال .

من جانبه، أشار الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى للمركز إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يستكمل المركز تقديم خدماته المتنوعة ضمن الأنشطة التدريبية الخاصة ببروتوكول التعاون بين محافظة أسوان ، ومشروعات حياة كريمة رقمية بوزارة الإتصالات حيث تم عقد الإختبار القبلى والمقابلات الشخصية للطلاب والشباب بحضور المدير التنفيذى لمركز التدريب والتنمية المهنية المستدامة بالمحافظة ، وأيضاً الدكتور وليد علام من كلية التجارة.

وقال إن البرنامج التدريبى يستهدف تدريب 20 متدرب كمرحلة أولى حيث ستنطلق التدريبات فى 22 يونيو الجارى بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً بقاعات مركز تدريب محافظة أسوان بفندق عروس النيل ، ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة 75 ساعة تدريبية. 

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