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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: انطلاق مبادرة 100 يوم صحة حتى الأول من أكتوبر القادم

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة لبناء الإنسان المصرى وسلامة الأسرة والمجتمع ، وتحت شعار " 100 يوم صحة "، بأنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لإطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدءاً من اليوم الأحد الموافق 25 من يونيو الجارى، وتستمر حتى الأول من أكتوبر القادم.

 

وأشار أشرف عطية إلى أن الفعاليات ستشهد مشاركة للأجهزة المختصة، وممثلى وزارة الصحة وذلك استكمالا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجا للتوعية والرعاية الصحية، وهو ما تسعى إليه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

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صحة 

وفى نفس السياق عقد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إجتماع تحضيرى لمتابعة التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات حملة " 100 يوم صحة " ، وكان الإجتماع بحضور مديرى الإدارات بالمديرية.

 

وأشار إيهاب حنفى إلى أن الحملة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان ، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة وزيادة الوزن ، والإعتلال الكلوى ) ، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة ، وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتى للثدى ، وفحص الثدى إكلينيكيا ، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، وفحص السكر وضغط الدم) .

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جهود صحية

وأضاف حنفى بأنه تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات ( العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج ) ، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية ، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

 

هذا وفى ضوء بدء إطلاق الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومى العربى 2023 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبى لتشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة فى العالم العربى ، وفى إطار التعاون المثمر والشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات المتحدة فى مجال التميز الحكومى والتطوير المؤسسى .

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