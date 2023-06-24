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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً لعيد الأضحى.. تعرف على جهود محافظة أسوان بالتعاون مع الجهات المعنية

عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الزراعة بأسوان، بقيادة المهندسة أمانى بدر، عن فتح باب الحجز للخراف البلدى للأضاحى بسعر 168 جنيها للكيلو القائم، على أن يتم التسليم بمقر إدارة الإرشاد الزراعى بدءاً من السبت 24 يونيو الجارى، وذلك بمقدم حجز 500 جنيه، كما أنه يتم الاستعلام والحجز عبر رقم التليفون الأرضى (0974660679).

يأتي هذا ضمن استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

فى  السياق نفسه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين، أنه بناءً على تعليمات الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فقد قامت المديرية برفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار غرفة عمليات المديرية والإدارات التابعة لها فى عملها خلال الـ 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم.

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عيد الأضحى

وقال إنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة لطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية لدى فروع الشركة بسعر 195 جنيها للكيلو الواحد، واللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيها للكيلو، مع طرح كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة، ولحوم الخراف المجمدة.

هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، بتنفيذ حملات للتطهير بمناطق أسواق الطيور والدواجن بنطاق حى وسط المدينة للحفاظ على سلامة المعروضات، وأيضاً الصحة العامة للمواطنين.

وتكامل مع ذلك قيام جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الوحدة المحلية، وإداراة الطب البيطرى، وقسم الأغذية بالإدارة الصحية بحملة مكبرة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات من المعروضات للسلع الغذائية المتنوعة، حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 10 محاضر صحة، و8 محاضر لعدم وجود رخصة نشاط.

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جهود

وشهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تسليم 1000 كوبون مواد غذائية بقيمة 400 جنيه للكوبون الواحد، وذلك بإجمالى 400 ألف جنيه مقدمة من البنك الزراعى المصرى إلى محافظة أسوان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، بحضور هشام نجم، مستشار ورئيس مجموعة المخاطر بالبنك الزراعى المصرى، ويسرى بحر، رئيس قطاع البنك الزراعى بأسوان.

من جانبه، قدم محافظ أسوان شكره لمسئولى البنك الزراعى بقيادة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، للتعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة بما يساهم فى الاهتمام بتقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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