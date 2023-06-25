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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مؤسسة رؤية الحياة: 60% نسبة فتيات أسوان من المتدربات على المهن الحرفية

رئيس مجلس إدارة جمعية
رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان

أكد هشام الجمل، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، أن جمعية مستثمري الطاقة بأسوان بالتعاون مع مؤسسة رؤية الحياة قاموا باحتفالية لتكريم أكثر من 50 شابا وشابة بتخرجهم من عمل تدريب مهني، مضيفا أنه تم بروز دور الجمعية كمجتمع مهني ساهم لتخريج هذه الدفعات.

وأشار “الجمل”، في تقرير تمت إذاعته ببرنامج "بيزنس" المذاع على قناة "صدى البلد 2" من تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، إلى أنه تم تدريب هذه الدفعات على أعمال السباكة و النجارة و الكهرباء، مؤكدا أن نسبة الفتيات كانت 50% و الذي تمت الإشادة بهن من قبل الجميع بالمحافظة، مضيفا أنهم يخططون لإنشاء ورش عمل لاستثمار هذه التدريبات بشكل عملي.

ومن جانبه قال حسام سلطان، المدير التنفيذي لجمعية مستثمري الطاقة الشمسية، إنه تم تخريج 55 شابا تدربوا على 5 حرف رئيسية و هي صيانة أجهزة التبريد و التكييف و الأجهزة الكهربية و النجارة و السباكة، و كان الهدف الأول لهذا التدريب هو التمكين الاقتصادي، و محاولة الوصول لأكبر قدر من التكامل.

بينما لفت ربيع البرديسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رؤية الحياة، إلى أن عدد الفتيات المتخرجات يشغلن أكثر من 60% من فتيات أسوان، مؤكدا أن الشباب مؤهلين للعمل بسوق العمل من خلال هذا التدريب و مشاريع التخرج الذي قاموا بها خلال تدريبهم.

وأضاف أيسر الحامدي، عضو مجلس الأمناء و أمين صندوق مؤسسة رؤية الحياة، أن المتقدمين لهذا التدريب معظمهم يحصل على ليسانس حقوق و تجارة وغيرها و ليس فقط خريجي المدارس الفنية و الصناعية.

رؤية الحياة التدريب المهنى أسوان بيزنس صدى البلد شيماء موسى

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