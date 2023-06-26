الحديقة النباتية بأسوان تستعد لاستقبال زوارها فى عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة النباتية إستعدت لاستقبال زوارها وضيوفها لقضاء موسم الأعياد والمناسبات ، وخاصة عيد الأضحى المبارك ، وذلك بإعتبارها أحد المزارات السياحية الهامة فى مدينة أسوان.

وأشار عمرو محمود إلى أن إدارة الحديقة تحرص على توفير كافة الأجواء المناسبة والملائمة للزوار حتى يستمتعون بقضاء يوم مميز داخل هذا المزار السياحى الذى يضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم.

الحديقة النباتية

وتابع بأنه يتم تكثيف العمل خاصة قبل مواسم الأعياد والمناسبات العامة ، لتلافى كافة العقبات والملاحظات ، ويجرى العمل على النظافة العامة داخل الحديقة وتهذيب الأشجار وتقليمها ودهان البلدورات وتجهيز المشايات والمقاعد والبرجولات المخصصة للراحة والجلوس ، بالإضافة إلى نظافة وصيانة دورات المياه.

وأوضح مدير عام الحديقة النباية بأن عيد الأضحى المبارك يعتبر من المناسبات التى تجذب أعداد كبيرة إلى الحديقة حيث تعتبر 3 مزارات فى مزار واحد وهى رحلة نيلية مميزة ورائعة وسط الصخور والمناظر الطبيعية الخلابة ورحلة ترفيهية ، بالإضافة إلى رحلة نباتية علمية، لكونها مؤسسة علمية فى المقام الأول، ومشاهدة نباتات نادرة وجميلة التى تمتد تاريخها لأكثر من 120 سنة.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى التشديد على الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وتوفير كافة السلع الأساسية والاستهلاكية والغذائية من خلال رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة ، والتكاتف والتلاحم فى منظومة العمل ليل نهار بروح الفريق الواحد ، والتنسيق الجيد والمسبق بين كافة الجهات ، والعمل بأفكار ورؤى خارج الصندوق ، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإثابة المتميزين ، ومحاسبة المقصرين ، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل الجماهيرية ، لأننا جميعاً نعمل من أجل المواطن ، ونحرص على تلبية إحتياجاته ومطالبه أولاً بأول .

جهود

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

وخلال الإجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى إجتماع مجلس المحافظين ترتكز على توفير السلع بكميات مناسبة لتلبية إحتياجات المواطنين منها ، وتفعيل دور غرف العمليات بكافة المراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية لمتابعة أى مستجدات ، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية على الطبيعة فى مواقعها خلال فترة الأعياد ، والتنسيق بين مديريات الأوقاف والأمن لتأمين ساحات صلاة العيد .