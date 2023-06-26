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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقي وفد وزارة التربية والتعليم للارتقاء بـ25 مدرسة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد وزارة التربية والتعليم برئاسة عماد الدين محمد منصور مدير الإدارة العامة للخدمات المركزية ، وبحضور أسامة سليمان مدير إدارة الوافدين بالوزارة ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان

ويأتى ذلك ضمن الجهود الجارية للنهوض والإرتقاء بمنظومة التعليم داخل نطاق محافظة أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 

 

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 التربية والتعليم 

وقد تناول اللقاء إستعراض نتائج الزيارات الميدانية التى قام بها وفد الوزارة للتعرف على الإحتياجات الفعلية داخل 25 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة من إنشاءات وصيانة وتطوير وتحديث لزيادة الطاقة الإستيعابية للطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024.

بالتعاون والشراكة بين المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، ووزارة التربية والتعليم ، وذلك بمرافقة مديرى عموم الإدارات التعليمية ، ومدير التخطيط والمتابعة بالمديرية ، وكذا مسئولى الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسوان. 

 

جهود تعليمية 

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لما يتم تنفيذه من مشروعات متنوعة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة لخلق أجواء مناسبة أمام أبنائنا الطلاب للتحصيل الدراسى المتميز ، والحصول على المراكز المتقدمة فى المراحل التعليمية المختلفة. 

وأكد أشرف عطية على أن ذلك يتوازى مع ما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وهو ما يساهم فى تحويل المدارس لصروح تعليمية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل ورونق جمالى وحضارى متميز ، ضمن الجهود الكبيرة والطفرة الغير مسبوقة التى تشهدها القرى من خلال تنفيذ مشروعات فى كافة قطاعات العمل العام لتحسين مستوى المعيشة ، والإرتقاء بجودة الحياة .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور مدحت رمزى بفتح المجازر الحكومية بإجمالى 8 مجازر على مستوى المحافظة للقيام بأعمال ذبح الأضاحى فيها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك. 

وذلك تحت إشراف بيطرى بعيداً عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة حيث سيتم تطبيق غرامات فورية فى حالة ضبط أى مخالفات أو تجاوزات من المواطنين فى هذا الشأن بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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