محافظ أسوان: مواصلة تقديم أوجه الدعم المختلفة للوافدين من دولة السودان الشقيقة

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر .

وفى هذا الشأن أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه تم رفع كفاءة مدخل ميناء قسطل ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة وصيانة دورات المياه ، وكذا بمرسى عبارات الوحدة المحلية حيث تم إجراء أعمال الصيانة بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والهلال الأحمر وذلك بمتابعة من العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بهدف تهيئة الأجواء المناسبة أمام الوافدين ، ولاسيما فى ظل تقديم أوجه الدعم المختلفة اللوجستية والصحية والتموينية وغيرها لتخفيف المعاناة عنهم وسط تلاحم كافة الوزارات والجهات المعنية ، وبمساندة كبيرة من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى.

الوافدين

وأشار أشرف عطية إلى أنه يتكامل مع ذلك مواصلة التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة حيث سيتم دعم المنظومة الصحية للتعامل السريع بأحدث لنش للإسعاف النهرى سيعمل داخل مسطح بحيرة ناصر للانطلاق والتدخل فى حالة الطوارئ والأزمات بإشراف من هيئة الإسعاف المصرية بقيادة الدكتور عمرو رشيد ، ومن المقرر أن يستوعب 4 حالات مرضية أثناء تدخله فى التعامل مع أى حوادث نهرية.

وهناك 3 لنشات إسعاف نهرى مماثل منهم 2 أمام موقف الأقاليم بكورنيش النيل الجديد ، والثالث بميناء السد العالى شرق ، وهو الذى يتوازى مع زيادة أسطول سيارات الإسعاف إلى 107 سيارة بما يصب في تحقيق الصالح العام للمواطنين .

جهود

وكانت قد أعلنت مديرية الزراعة بأسوان، بقيادة المهندسة أمانى بدر، عن فتح باب الحجز للخراف البلدى للأضاحى بسعر 168 جنيها للكيلو القائم، على أن يتم التسليم بمقر إدارة الإرشاد الزراعى بدءاً من السبت 24 يونيو الجارى، وذلك بمقدم حجز 500 جنيه، كما أنه يتم الاستعلام والحجز عبر رقم التليفون الأرضى (0974660679).

فى السياق نفسه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين، أنه بناءً على تعليمات الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فقد قامت المديرية برفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار غرفة عمليات المديرية والإدارات التابعة لها فى عملها خلال الـ 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم.