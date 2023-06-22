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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر بأسوان
ممشى أهل مصر بأسوان

تشهد مدينة أسوان اليوم الخميس افتتاح مشروع ممشى أهل مصر حيث سيقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، يرافقه عدد من قيادات الشركة الوطنية المنفذة، ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى.

ويشمل افتتاح المرحلة الأولى من الممشى، تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، بطول 4 كيلو متر، وحرصت المحافظة على الافتتاح قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للاستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد، خاصة بعد تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من "حديقة فريال إلى مسجد النصر". 

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ممشى أهل مصر 

 كما تم إنهاء الملاحظات من إعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة، ودهانها باللون الذهبى، وأيضاً تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال ، وكذا تركيب الإكسسوارات الكهربائية للبرجولات، فيما تم توزيع و تثبيت سلات المهملات.

أما فى القطاع الأوسط من "مسجد النصر وحتى مول بلازا" جارى أعمال الإزالة الأرضيات القديمة و فك البرجولات والمقاعد القديمة مع تركيب البردورة والأرضيات الجيرانيت ، والتأسيس لأعمال الكهرباء ، فى حين جارى الانتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان، بينما تم الانتهاء من أعمال دهانات بردورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع قص و تهذيب النباتات المزروعة بالأحواض.

وفى المشروع نفسه، تم الانتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى ، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات ، وجارى كذلك الانتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى.

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 جهود 

وكان قد قام مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بعقد الإختبار القبلى والمقابلات الشخصية لطلاب السنوات النهائية بالجامعة ، والشباب من حديثى التخرج لحضور البرنامج التدريبى لريادة الأعمال .

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى للمركز إلى أنه بناءعلى تعليمات محافظ أسوان يستكمل المركز تقديم خدماته المتنوعة ضمن الأنشطة التدريبية الخاصة ببروتوكول التعاون بين محافظة أسوان . 

 

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