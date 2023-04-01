الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارًا بارد ليلً ا.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية " الأولى المصرية، اليوم السبت، إن البلاد شهدت على مدار الـ 72 ساعة الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جافة ساعدت على زيادة الشعور بالبرودة.



أجواء ربيعية مائلة للدفء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجتين مقارنة بالأمس، حيث تسجل العظمى اليوم 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للدف على محافظات السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، أما بالنسبة لطقس الليل فتسود أجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية.