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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رياح الخماسين.. مفاجآت عاجلة في حالة طقس خلال الأيام القادمة

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

 

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم السبت، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، محذرة من طقس الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة 8 درجات مئوية.

وفي بيان مهم للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ كشفت خلاله عن موعد انتهاء موجة الطقس البارد التي سادت البلاد خلال الأيام الماضية، وأوضحت أن تلك الموجه ستنتهي يوم الأحد المقبل، الموافق 2 أبريل.

وأكدت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اعتبارًا من يوم الأحد القادم 2 أبريل، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 3 و8 درجات مئوية، كما تشهد البلاد شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد وفقا لتقلبات رياح الخماسين..

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم برنامج التاسعة شبورة مائية حالة الطقس الأرصاد الجوية

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