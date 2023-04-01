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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موجة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم السبت، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، محذرة من طقس الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة 8 درجات مئوية.

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العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

وأبرز التقرير المفصل، أنه الأرصاد الجوية تتوقع أن تشهد البلاد موجة حارة بداية من اليوم السبت حتى الخميس 6 إبريل، ومتوقع ارتفاع كبير في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد الموافق 2 إبريل 2023، على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 8 درجات مئوية لتقترب من الأربعين درجة على محافظات جنوب البلاد.


وأوضح التقرير المصور ، أن الأرصاد كشفت عن اسابا هذه الموجة لتأثر البلاد بمرتفع جوى يسيطر على جميع محافظات الجمهورية، لتتجاوز القاهرة حاجز الـ 30 درجة مئوية، فيما تتخطى محافظات جنوب الصعيد الـ 35 درجة مئوية.


درجات الحرارة اليوم 


تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 درجة مئوية نهارًا، 12 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 22 درجة مئوية نهارًا، و13 درجة ليلًا.
وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و11 درجات ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.
 


 

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