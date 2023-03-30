العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، تقرير مفصلا عن حالة الطقس اليوم الخميس، وأهم توقعات هيئة الأرصاد الجوية و درجات الحرارة المتوقعة.

وأبرز التقرير المفصل، تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الخميس، ومن ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة مع فرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات وتكون الغيوم الجزئية.

وذهب التقرير المفصل، أن هيئة الأرصاد الجوية، تتوقع يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع إضرابات في أمواج البحر الأحمر والمتوسط.

حالة الطقس غدا في المحافظات.

فيما تشير توقعات خبراء الأرصاد عن حالة الطقس في المحافظات إلى تعرض «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ» إلى سقوط أمطار تصل نسبتها إلى 30%، مع تكون الغيوم، وسجلت العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة وبلغت سرعة الرياح 40 كيلومتر في الساعة.

طقس الخميس



وتشهد محافظتي «السويس، وبورسعيد» غدًا سقوط أمطار متوسطة تتراوح بين 20 إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسجلت الرياح 42 كيلو متر في الساعة.

وتتعرض محافظات جنوب الصعيد إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال، إذ سجلت سرعتها 30 كيلو متر في مع طقس مشمس وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وسجلت العظمى في شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 11 درجة، مع طقس غائم جزئيا وسجلت سرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة.

وسجلت العظمى في محافظات جنوب الوجه البحري 21 درجة والصغرى 11 درجة وبلغت سرعة الرياح 30 كيلو متر في الساعة، مع طقس غائم جزئيا بارد ليلاً.

وحذرت الأرصاد الجوية عدة فئات من الرياح المحملة بالرمال وهي: «مرضى الجيوب الأنفية، وحساسية العيون، وأصحاب الأمراض التنفسية، والسائقين» نظراً لوجود أتربة وسحب تحجب الرؤية الأفقية أحيانا.