مفتون بالحضارة المصرية.. هذا ما دونه المدرب الإسباني جوارديولا فى زيارته لأبوسمبل

دون المدرب الأسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، كلمات تذكارية فى سجل كبار زوار معبد أبوسمبل جنوب أسوان، فى ختام جولته السياحية للمواقع الأثرية بمصر.

وقال جوارديولا فى تدوينته: "سعيد جدا بزيارتى لمصر، ومفتون بالحضارة المصرية القديمة ومعابدها وآثارها الرائعة".

جوارديولا

واختتم الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، زيارته لمصر، بجولة سياحية فى معبد أبوسمبل، برفقة أسرته، ثم غادر بعدها عبر طائرة خاصة إلى برشلونة بأسبانيا مباشرة من مطار أبوسمبل الدولى.

وكان قد قدم الأثرى أحمد مسعود والأثريون بمنطقة آثار أبوسمبل هدية تذكارية للمدرب الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، وذلك على هامش زيارته لمعبد أبوسمبل أقصى جنوب أسوان فى ختام جولته السياحية بمصر.

وكانت الهدية التذكارية، عبارة عن ماكيت لمعبد أبوسمبل مصنوع داخل ورش وزارة الآثار، وهو ما لاقى إعجاب المدرب الأسبانى، وقدم شكره للأثريين بأبوسمبل على حسن الاستقبال والضيافة، وعلى الوقت الذى قضاه فى جولته السياحية بالمعبد خاصة ومصر عامة.

المناطق السياحية

واختتم الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، زيارته لمصر، بجولة سياحية فى معبد أبوسمبل، برفقة أسرته، ثم غادر بعدها عبر طائرة خاصة إلى برشلونة بأسبانيا مباشرة من مطار أبوسمبل الدولى.

وزار المدرب الإسبانى وأسرته، معبد أبوسمبل أقصى جنوب محافظة أسوان، وأحد أكبر المعابد الأثرية بمصر، وكان فى استقباله بقاعة كبار الزوار، الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، ووفد من منطقة آثار أبوسمبل، وقدموا شرحا تفصيلا لجوارديولا وأفراد أسرته الذين تنقلوا بين أرجاء المعبد على متن سيارات "الجولف كار"، واستمعوا لشرح حول تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتاريخ وقصة إنشاء معبدى أبوسمبل "المعبد الكبير للملك رمسيس ومعبد زوجته نفارتارى"، بالإضافة إلى ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس.

ووصل الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، وأفراد أسرته، إلى مصر يوم الجمعة الماضية، فى زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بمحافظتى الأقصر وأسوان، فى جولة استغرقت 5 أيام، زار خلالها العديد من المواقع الأثرية متنقلا بواسطة مركب نيلى "دهبية" ليغادر بعدها إلى برشلونة مباشرة باستخدام طائرة خاصة أقلعت من مطار أبوسمبل الدولى.

وكان قد زار جوارديولا وأفراد أسرته منطقة السلسلة شرق الأثرية بمحافظة أسوان، وكان فى استقبالهم الأثرى مصطفى بدوى، مدير موقع جبل السلسلة الأثرى، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتوجيهات الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والدكتور شاذلى على عبد العظيم، مدير آثار أسوان، باستقبال الضيف وحسن الزيارة.