الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بأسوان

وسط تكبيرات "الله أكبر" توافد الآلاف من المصلين فى محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، على المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الأضحى.

وحرص المصلون على اصطحاب أسرهم وأطفالهم معهم للمساجد والساحات لأداء صلاة العيد، والتى تقام بمحافظة أسوان، فى تمام الساعة 6:28 صباحا.

عيد الأضحى

وكانت مديرية أوقاف أسوان قد انتهت من تجهيز 1381 مسجدا والذى يقام فيه صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى الساحات المختلفة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد.

أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات وزير الأوقاف، ومحافظ أسوان، تم الاستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر.

وأشار إلى أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى سيكون فى تمام الساعة 6:28 صباحاً ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر احتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.