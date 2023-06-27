عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال مسيرة البناء.. محافظ أسوان يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس جمهورية مصر العربية

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ أسوان: في البرقية: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لكم بخالص التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والتعمير الجارية فى شتى المجالات التنموية والخدمية " .

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ ، وأيضاً فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، وعدد من الوزراء ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة وعلى شعبنا المصرى العظيم ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان فى وطننا الغالى مصر ، وفى الأمتين العربية والإسلامية ، وفى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والإستقرار .

جهود مكثفة بمدن ومراكز محافظة أسوان لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تهنئة

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم تجهيز 1381 مسجد ، والذى يقام فيه صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى الساحات المختلفة ، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد ، موجهاً إلى قيام الوحدات المحلية وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة ، مع تنفيذ أعمال التعقيم للمساجد والساحات لإستقبال جموع المصلين .

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان عن أنه تنفيذاً لتعليمات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم الإستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر ، مشيراً إلى أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى سيكون فى تمام الساعة 6:28 صباحاً ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر إحتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد .

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة حل مشكلة المياه الجوفية بقرية المويسات

عيد الأضحى

وكان قد أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه الأنبا أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد الكنسى المرافق لهم لتقديم التهنئة للمحافظ وأجهزته المعاونة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

و قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة ، مؤكداً أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

اشخاص لا يقبل الله صومهم يوم عرفة.. احذر ان تكون منهم

الأهلي هيتأثر جامد | تفاصيل أزمة رحيل برونو سافيو وأفشة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتابع جهود فعاليات المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة "

ترشيحاتنا

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارته| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا بمصر

ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

بعد انهيار عقار الإسكندرية .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المالك والمقاول

رئيس بيلاروس يكشف عن الشرط الرئيسي في المفاوضات مع قائد فاجنر

صلاة العيد .. الطريقة الصحيحة والسور المستحبة وحكم أدائها في المنزل

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة لـ "ًصدى البلد": دعم المصروفات الدراسية لـ 52% من طلابنا.. وإنفاق 40 مليون دولار على المنح العام الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

تصرف غريب لسائح يثير الجدل في روما.. والسلطات الإيطالية تلاحقه

الكشف عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ