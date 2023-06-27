استكمال مسيرة البناء.. محافظ أسوان يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ أسوان: في البرقية: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لكم بخالص التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والتعمير الجارية فى شتى المجالات التنموية والخدمية " .

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ورؤساء مجلسى النواب والشيوخ ، وأيضاً فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، وعدد من الوزراء ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة وعلى شعبنا المصرى العظيم ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان فى وطننا الغالى مصر ، وفى الأمتين العربية والإسلامية ، وفى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والإستقرار .

تهنئة

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم تجهيز 1381 مسجد ، والذى يقام فيه صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى الساحات المختلفة ، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد ، موجهاً إلى قيام الوحدات المحلية وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة ، مع تنفيذ أعمال التعقيم للمساجد والساحات لإستقبال جموع المصلين .

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان عن أنه تنفيذاً لتعليمات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم الإستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر ، مشيراً إلى أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى سيكون فى تمام الساعة 6:28 صباحاً ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر إحتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد .

عيد الأضحى

وكان قد أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه الأنبا أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد الكنسى المرافق لهم لتقديم التهنئة للمحافظ وأجهزته المعاونة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

و قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة ، مؤكداً أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .