وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ أسوان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه الأنبا أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد الكنسى المرافق لهم لتقديم التهنئة للمحافظ وأجهزته المعاونة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

حيث قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة ، مؤكداً على أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

وفد الكنيسة

ومن جانبه حرص الأنبا عمانوئيل على تقديم التهنئة للمحافظ بهذه المناسبة ، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة بين كافة أطياف وفئات الشعب المصرى ، لافتاً إلى أن نسيج الأمة الواحدة من المسلمين والأقباط يؤكد على الأخلاق الحميدة بإعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين ، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بحضور فعاليات القرعة العلنية لتسليم الدفعة الأولى لتسكين الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى بإجمالى 21 وحدة سكنية حيث جاء ذلك فى إطار فعاليات إحتفال محافظة أسوان بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ، وفى أجواء إحتفالية ولحظات تملؤها الفرحة والسعادة.

جهود

شهد الفعاليات الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وكذا القيادات التنفيذية ، والمستفيدين من أهالى منطقة الصحابى.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أننا نجنى اليوم ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تتجسد فى توفير حياة كريمة للمواطنين ، وهذا النموذج هو الذى نشهده اليوم بتسليم الوحدات السكنية بمشروع الصحابى ، والتى جاءت بعد جهود متواصلة ومكثفة بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية بقيادة المهندس خالد صديق ، والتابع لرئاسة مجلس الوزراء ، وسط متابعة من معالى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.