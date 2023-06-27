استعداداً لعيد الأضحى المبارك تجهيز المساجد والساحات لأداء صلاة العيد بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم تجهيز 1381 مسجد ، والذى يقام فيه صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى الساحات المختلفة ، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد ، موجهاً إلى قيام الوحدات المحلية وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة ، مع تنفيذ أعمال التعقيم للمساجد والساحات لإستقبال جموع المصلين .

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان عن أنه تنفيذاً لتعليمات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم الإستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر ، مشيراً إلى أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى سيكون فى تمام الساعة 6:28 صباحاً ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر إحتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد .

عيد الأضحى

وكان قد أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر يرافقه الأنبا أنطونيوس ذكرى كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد الكنسى المرافق لهم لتقديم التهنئة للمحافظ وأجهزته المعاونة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

حيث قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة ، مؤكداً على أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

تهنئة

ومن جانبه حرص الأنبا عمانوئيل على تقديم التهنئة للمحافظ بهذه المناسبة ، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة بين كافة أطياف وفئات الشعب المصرى ، لافتاً إلى أن نسيج الأمة الواحدة من المسلمين والأقباط يؤكد على الأخلاق الحميدة بإعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين ، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بحضور فعاليات القرعة العلنية لتسليم الدفعة الأولى لتسكين الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى بإجمالى 21 وحدة سكنية حيث جاء ذلك فى إطار فعاليات إحتفال محافظة أسوان بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ، وفى أجواء إحتفالية ولحظات تملؤها الفرحة والسعادة.