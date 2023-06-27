جهود مكثفة بمدن ومراكز محافظة أسوان لاستقبال عيد الأضحى المبارك

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة حالة تعدى بمساحة 30 م 2 ، عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض بنطاق حى غرب ، وتمت الإزالة بواسطة العاملين بالحى برئاسة سحر مصطفى ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتم كذلك إزالة لحالة بناء فى المهد فى منطقه البشارية بمسطح ٤٠٠ م2 ، وذلك بإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، علاوة على إزالة حالتى تعدى بالبناء بمساحات 150 م2 ، و 400 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء إجتماع المجلس التنفيذى بتكثيف الجهود بالوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول ، ضمن الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، مع تجهيز ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمساجد ، بالإضافة إلى إزالة التعديات على أراضى الدولة ، فضلاً عن القيام بتنفيذ أعمال الصيانة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، علاوة على متابعة جهود القوافل الطبية لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية مجانية .

إزالة

كما قام العاملين بنطاق حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم برفع الإشغالات بطريق السادات ، ومنطقة عمارات التأمين الأهلية بمشاركة الجهات الأمنية ، وقسم شرطة المرافق ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات وتقليم الأشجار بنطاق منطقة المحمودية وطريق السادات بواسطة مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية ، مع تنفيذ أعمال الصيانة وتركيب الكشافات الليد الموفرة وذلك بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، مع قيام حى شرق بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والكنس بمناطق مختلفة بالحى عن طريق مشروع النظافة بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة .

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى برئاسة جابر فتحى بمتابعة أعمال القافلة ، والتى ضمت تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان والجلدية والرمد والعظام بالتعاون بين الوحدة المحلية ومؤسسة ويبقى الأثر للتنمية ، بالإضافة إلى القيام بأعمال رفع التراكمات والقمامة بمنطقة الشيخ على ، فيما قامت الوحدة المحلية لقروى وادى كركر برئاسة مايكل رفعت بتنفيذ أعمال التطهير والتسليك لبلوعات الصرف الصحى بالمول التجارى رقم 1 ، وأيضاً بقرية رقم 1 فى الخط الرئيسى تحت إشراف محمود نائب رئيس المدينة ، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

جهود

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتكثيف أعمال النظافة العامة ، وتجهيز أماكن الصلاة ، والتنسيق للسيطرة على حركة العبارات النيلية بمجرى نهر النيل ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال تجهيز مجزر أبو وير العمومى إستعداداً لإستقبال الأضاحى ، مع رفع القمامة وتمهيد مدخل قرية حجازة ناحية الإصلاح ، ومتابعة أعمال النظافة العامة بنطاق حى شرق المدينة ، وبكورنيش النيل والمرسى السياحى بالبيارة بنطاق حى غرب .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء المدينة ، وتجهيز أماكن صلاة العيد ، فضلاً عن رفع 25 طن من المخلفات والتراكمات بالطرق المؤدية إلى المقابر لتهيئته بالشكل المطلوب أمام أهالى المدينة .