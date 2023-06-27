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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود مكثفة بمدن ومراكز محافظة أسوان لاستقبال عيد الأضحى المبارك

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة حالة تعدى بمساحة 30 م 2 ، عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض بنطاق حى غرب ، وتمت الإزالة بواسطة العاملين بالحى برئاسة سحر مصطفى ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتم كذلك إزالة لحالة بناء فى المهد فى منطقه البشارية بمسطح ٤٠٠ م2 ، وذلك بإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، علاوة على إزالة حالتى تعدى بالبناء بمساحات 150 م2 ، و 400 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء إجتماع المجلس التنفيذى بتكثيف الجهود بالوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول ، ضمن الإستعدادات الجارية لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، مع تجهيز ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمساجد ، بالإضافة إلى إزالة التعديات على أراضى الدولة ، فضلاً عن القيام بتنفيذ أعمال الصيانة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، علاوة على متابعة جهود القوافل الطبية لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية مجانية .

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إزالة 

كما قام العاملين بنطاق حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم برفع الإشغالات بطريق السادات ، ومنطقة عمارات التأمين الأهلية بمشاركة الجهات الأمنية ، وقسم شرطة المرافق ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات وتقليم الأشجار بنطاق منطقة المحمودية وطريق السادات بواسطة مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية ، مع تنفيذ أعمال الصيانة وتركيب الكشافات الليد الموفرة وذلك بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، مع قيام حى شرق بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والكنس بمناطق مختلفة بالحى عن طريق مشروع النظافة بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة .

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى برئاسة جابر فتحى بمتابعة أعمال القافلة ، والتى ضمت تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان والجلدية والرمد والعظام بالتعاون بين الوحدة المحلية ومؤسسة ويبقى الأثر للتنمية ، بالإضافة إلى القيام بأعمال رفع التراكمات والقمامة بمنطقة الشيخ على ، فيما قامت الوحدة المحلية لقروى وادى كركر برئاسة مايكل رفعت بتنفيذ أعمال التطهير والتسليك لبلوعات الصرف الصحى بالمول التجارى رقم 1 ، وأيضاً بقرية رقم 1 فى الخط الرئيسى تحت إشراف محمود نائب رئيس المدينة ، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

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جهود

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتكثيف أعمال النظافة العامة ، وتجهيز أماكن الصلاة ، والتنسيق للسيطرة على حركة العبارات النيلية بمجرى نهر النيل ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال تجهيز مجزر أبو وير العمومى إستعداداً لإستقبال الأضاحى ، مع رفع القمامة وتمهيد مدخل قرية حجازة ناحية الإصلاح ، ومتابعة أعمال النظافة العامة بنطاق حى شرق المدينة ، وبكورنيش النيل والمرسى السياحى بالبيارة بنطاق حى غرب .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء المدينة ، وتجهيز أماكن صلاة العيد ، فضلاً عن رفع 25 طن من المخلفات والتراكمات بالطرق المؤدية إلى المقابر لتهيئته بالشكل المطلوب أمام أهالى المدينة .

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