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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خيمة واحدة تجمعهم.. أبناء القبائل العربية بأسوان يحتفلون بعيد الأضحى على طريقتهم

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بالعيد

حرص أبناء القبائل العربية فى محافظة أسوان على التجمع على مائدة إفطار واحدة فى اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك ، لتناول الإفطار الجماعى .

وتجمع أبناء السبيعات العبابدة فى قرية أقليت التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، داخل مضيفة العائلة والتى يطلقون عليها "الخيمة" عقب الفراغ من صلاة عيد ، لتناول الإفطار سويا باعتبارها فرصة لتجمع جميع أبناء القبيلة داخل مكان واحد.

وبدأت التجمعات، بتوافد كل أسرة برفقة ذويهم وأطفالهم، ويقوم رب الأسرة بحمل "صينية" الإفطار فوق رأسه حتى يضعها فى صف واحد داخل المضيفة وتجمعت "صوانى" الإفطار بجوار بعضها البعض وتزينت بغطاء خارجى ذات ألوان مبهجة.

محافظ أسوان يلتقط الصور مع المواطنين ويوزع العيدية على الأطفال

وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ منطقة أسوان الأزهرية بعيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى

وتبادل الحضور المباركات والتهانى، وتوزيع العيديات النقدية على الأطفال الصغار، ثم تناول الجميع الإفطار فى وقت واحد ومكان واحد، وبعد الفراغ من تناول الإفطار بادر أحدهم بالدعاء للأموات من الأجداد والآباء الذين كانوا يحضرون معهم هذا التجمع فى الأعياد السابقة.

وأكد أبناء السبيعات العبابدة أن هذا الإفطار هو عادة سنوية تتكرر فى صبيحة عيد الفطر وعيد الأضحى، ويعتبرونها فرصة جيدة لتلاقى أبناء القبائل وتجمعهم على مائدة واحدة، بجانب أن هذا التجمع يهدف إلى نبذ الخلافات والفرقة بين المتخاصمين، وزيادة الألفة والمودة بين أبناء العائلة الواحدة.

وكان قد حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع المواطنين ، وتوزيع عيدية العيد على الأطفال.

هذا ووسط ابتهالات التكبير والتهليل للمصليين من المواطنين ، وترديد " لبيك اللهم لبيك " قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والعميد ماجد السعودى المستشار العسكرى للمحافظة ، وأيضاً العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية. 

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ أسوان بعيد الأضحى المبارك

محافظ أسوان يلتقط الصور مع المواطنين ويوزع العيدية على الأطفال

تهنئة

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وأكد المحافظ على أنه تم الإستعداد المبكر لاستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين. 

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