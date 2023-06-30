صحة أسوان: ضبط أغذية غير صالحة وتحرير محاضر إغلاق إداري لأماكن مخالفة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية الصحة بمواصلة سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

حملات صحية

وفى هذا الإتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نجحت إدارة مراقبة الأغذية فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم إعدام 300 كجم من الأغذية المختلفة ، وكذا إعدام 150 لتر ألبان متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بالإضافة تحرير 9 محاضر جنحة صحية ، وتحرير ٧ مذكرات إغلاق إدارى لأماكن مخالفة وذلك بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية ، وتم التحفظ على المضبوطات .

وقال إيهاب حنفى بأنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وقد أشرف على عملية الضبط محمود عبد السلام مراقب أول الأغذية بمركز أسوان ، وبعضوية شريف أشرف إبراهيم ، ومحمود هاشم بسطاوى ومحمود يسرى ثابت من مكتب مراقبة الأغذية بالمركز ، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور .