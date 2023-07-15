أسوان تستقبل أولى الرحلات السياحية للطيران الشارتر من مطار مدريد

على أنغام الفلكلور الأسوانى والنوبى الأصيل لفرقة توشكى للفنون التلقائية، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بإستقبال أولى الرحلات السياحية للطيران الشارتر القادمة مباشرة من مطار مدريد بدولة أسبانيا الصديقة إلى مطار أسوان الدولى بإجمالى 177 سائح ، وذلك ضمن 3 رحلات تضم 450 سائح أسوان تم وصولهم على مدار اليوم ، وسيتم تنظيمها أسبوعياً.

وبحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية ، بالإضافة إلى أحمد أبو المعارف رئيس الشركة المنظمة لزيارة الفوج السياحى الأسبانى.

الفوج السياحى

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بأهمية تهيئة كافة الأجواء لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفوج السياحى الأسبانى للإستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية والأثرية ، وتقديم كافة التسهيلات التى تساهم فى إطلاعهم على المقومات المتنوعة والطبيعة الساحرة الخلابة التى تمتلكها عروس المشاتى وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، فضلاً عن البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية من التطوير والتجميل بواجهة المدينة داخل ميدان المحطة وحدائق بلازا درة النيل والسلام ، والسوق السياحى القديم ، وممشى أهل مصر.

وأكد المحافظ على أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للإرتقاء بمستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الجمالى والحضارى المشرف الذى يليق بتاريخ ومكانة أفضل مقصد سياحى عالمى.

مهرجان

فيما وجهت الدكتورة غادة أبو زيد الدعوة للفوج السياحى الأسبانى لحضور إفتتاح فعاليات مهرجان أسوان للمانجو الأحد القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج السياحى للفوج الإسبانى فى محافظة أسوان يتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية على مدار يومين ، ومنها معابد فيلة ومعبدى أبو سمبل والسد العالى ورمز الصداقة والمسلة الناقصة ، والحديقة النباتية ، بالإضافة إلى جولة نيلية للإستمتاع بالجزر والشلالات المائية على صفحة نهر النيل الخالد ، فضلاً عن جولة حرة بالسوق السياحى القديم ، ويستكمل الفوج الأسبانى برنامجه بزيارة للمزارات السياحية بمحافظة الأقصر .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضي.

قد حققت نتائج إيجابية وملموسة خلال المرحلتين الأولى والثانية حيث أثمرت عن إزالة نحو 500 حالة تعدى بإجمالى مساحات وصلت إلى 222 ألف و 354 م2 .