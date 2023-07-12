محافظ أسوان: إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة المحافظة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الأعمال المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن جهود المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 ، والتي يأتي تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن ، فضلاً عن رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ 25 قرار إزالة بمساحة 4475 م2 بقرى الحجز بحرى وقبلى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 10 حالات تعدى بمساحة 2188 م2 ، على أراضى زراعية بنطاق قرية العباسية .

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة أسفل كوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة ، مع وضع حواجز لعدم مرور السيارات المخالفة لتفريغ ما لديها من الرتش والقمامة مرة أخرى ، مع القيام بأعمال الإزالة في المهد لحالة تعدى بمساحة 300 م2 .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بمنطقتى الشيخ تاج والعمارات السكنية ، مع رفع 20 طن من الأتربة والمخلفات بالطريق الرئيسى ، والقيام بمتابعة إنتظام العمل بمواقف السيارات بالمدينة .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى ، وهو الذى يأتي تزامناً مع الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة ".

أنشطة

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد نجحت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات تفتيشية متتالية خلال شهر يونيو المنقضى شملت المرور على 415 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط وإعدام 3802 كجم من الأغذية المختلفة ، و 1882 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، مع تحرير 351 محضر جنحة صحية .