عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة المحافظة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الأعمال المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن جهود المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 ، والتي يأتي تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن ، فضلاً عن رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ 25 قرار إزالة بمساحة 4475 م2 بقرى الحجز بحرى وقبلى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 10 حالات تعدى بمساحة 2188 م2 ، على أراضى زراعية بنطاق قرية العباسية .

محافظ أسوان يتفقد التشطيبات النهائية بمكتبة مصر العامة

محافظ أسوان يتفقد لجان تلقى رغبات أهالى النوبة للتعويض بديل السكن

إزالة التعديات 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة أسفل كوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة ، مع وضع حواجز لعدم مرور السيارات المخالفة لتفريغ ما لديها من الرتش والقمامة مرة أخرى ، مع القيام بأعمال الإزالة في المهد لحالة تعدى بمساحة 300 م2 .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بمنطقتى الشيخ تاج والعمارات السكنية ، مع رفع 20 طن من الأتربة والمخلفات بالطريق الرئيسى ، والقيام بمتابعة إنتظام العمل بمواقف السيارات بالمدينة .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى ، وهو الذى يأتي تزامناً مع الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة ".

محافظ أسوان يتابع جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات الجارية بإحدى المنشآت الفندقية

أنشطة

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد نجحت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات تفتيشية متتالية خلال شهر يونيو المنقضى شملت المرور على 415 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط وإعدام 3802 كجم من الأغذية المختلفة ، و 1882 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، مع تحرير 351 محضر جنحة صحية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته الشخصية

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتفقد التشطيبات النهائية بمكتبة مصر العامة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

بعد صناعة الجديد | شوبير يحسم جدل مكان الدرع القديم للدوري

سقوط الجيش.. تحذير أمريكي عاجل من كارثة في أوكرانيا

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

لا نعرف شيئا.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن انضمامها لحلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ