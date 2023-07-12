محافظ أسوان يتفقد التشطيبات النهائية بمكتبة مصر العامة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 95 % ، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة 3200 م2 إستعداداً لقرب إفتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية ، وصرح تنويرى بالمحافظة .

وذلك بمرافقة السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً محمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة ، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة ، فضلاً عن مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ، والشركة المنفذة صالح النوبى ، وكذا الجهات المختصة .

مكتبة مصر العامة

وخلال الجوله التفقدية ، وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة وضع اللمسات الجمالية ، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار، والتى روعى فيها الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى حيث تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى .

وكلف المحافظ، بأهمية رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة ، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية .

الطراز الأسوانى

وتابع اللواء أشرف عطية ، بأنه يضاف لذلك أيضاً أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى .

فيما أشاد السفير محمد رضا الطايفى ، والوفد المرافق له بما تم إنجاه من أعمال بمكتبة مصر العامة بمتابعة مستمرة من محافظ أسوان ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيز الكامل لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية ، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا فى الجيل الحالى والأجيال القادمة .