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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربى أسوان - القاهرة

حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية

لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 آخرون نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربى أسوان - القاهرة. 

وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حوادث

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكى وأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة، وتحديداً عند حدود مركز إدفو شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين. 

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه.

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