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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محصول المانجو بأسوان .. الأبرز عالميا من حيث الجودة والطعم| شاهد

محصول المانجو بأسوان
محصول المانجو بأسوان

"خير بلدنا " نجده يبدأ من محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء، والتى تمتلك العديد من المقومات والثروات الزراعية .

وفى هذا الإطار نلقى الضوء اليوم عبر منصة " صدى البلد " على أبرز الثروات الزراعية التى تمتلكها محافظة أسوان، وهى محصول المانجو، حيث يوجد ما يزيد على 120 ألف طن مانجو تتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه، ويمكنها أن توفر نحو ألفي مشروع فردي للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.

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محصول المانجو

محصول المانجو بأسوان

ويمثل محصول المانجو أحد أبرز محاصيل الفواكه في أسوان، فهو الأبرز عالمياً ، والأفضل مذاقاً من حيث الجودة والطعم ، ويشتهر بزراعتها العديد من القرى ، ويمتاز محصول المانجو في أسوان بالنضج المبكر وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما جعل من أسوان تتصدر المشهد ، وأن تكون هي المحافظة الأولى التي تبدأ الحصاد المبكر في العديد من المحاصيل، وعلى رأسها محصول المانجو .

ويقول محمد ناصر بأن محصول المانجو يعتبر من المحاصيل التي تتأثر بدرجة الحرارة ، وتنضج مبكراً في أسوان، حيث تبدأ زراعتها في شهر إبريل ، لكن بالنسبة للزراعات الموجودة في الأرض تتم عملية إزهار المانجو في إبريل ، ويتم جنى المحصول في منتصف شهر يونيو وحتى أواخر يوليو، ويتم تجميع المانجو ووضعها داخل أقفاص وتحميلها على السيارات النقل، حيث يتعاقد التجار بالأسواق الكبرى، مثل سوقى العبور والإسكندرية، على المحصول من العام للعام .

 

أنواع وأصناف

محصول المانجو بأسوان

فيما يشير سيد على ، مزارع بأن هناك أصناف من المانجو تنضج مبكراً مثل الزبدة والعويسى والصديق والهندى والتومى، ويساعد في ذلك ارتفاع درجة الحرارة في أسوان ، وهناك أنواع من المانجو للأكل والأخرى تصلح للعصائر، فهناك العويسى، وهى الأغلى، والتيمور والصديقة والجلك والمنشاوى، وهى الأفضل للأكل، بينما مانجو الدبش والزبدة تكون أفضل للعصائر، إلى جانب أنواع من المانجو المستوردة كالتومى وياسمينا والكيت والكنت والفونس وهايدى

بينما قال عامر حسن - أحد مزارعى وتجار المانجو أنه عقب جنى ثمار المانجو من الشجر تبدأ مرحلة الفرز ، ويتم تجميع مجموعة من الشباب الذين يقومون بعملية فرز الأحجام الكبيرة وهى الفرز الأول ، ثم الأحجام المتوسطة والتي تمثل الفرز الثانى وهكذا ، وبعد فرزها يتم تقفصيها وتعبئتها في الأقفاص مغلفة بالورق للمحافظة عليها من حرارة الجو حتى وصولها إلى التجار.

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