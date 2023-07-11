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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف بتلبية المطالب الجماهيرية لأهالى قرية وادي العلاقي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  اجتماعاً موسعاً للوقوف على المطالب  والاحتياجات الجماهيرية لأهالى قرية وادى العلاقى، والتى تقع على مسافة 180 كم جنوب شرق مدينة أسوان، وتضم نحو 1200 نسمة داخل وديان إبسكو والترجمة وأم عشيرة والقليب، والسيالة والمحرقة. 

حضر الاجتماع، العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، فضلاً عن مديرى الجهات التنفيذية ، والشيخ عبد المجيد عثمان شيخ مشايخ قبائل وادى العلاقى.

 

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الإحتياجات الجماهيرية

وخلال الإجتماع قال اللواء أشرف عطية، إنه تم التنسيق مع وزير النقل الفريق كامل الوزير لإدراج مشروع إعادة رصف وتطوير طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 180 كم ضمن خطة العام الحالى 2023/2023 ، كما سيتم التنسيق مع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت لدعم القرية بشبكة إتصالات لتسهيل منظومة التواصل بين أهالى القرية ، والتيسير فى تقديم الخدمات المختلفة لهم ، وهو الذى يتكامل بالتنسيق مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار للقيام ببعض الإجراءات والحلول غير التقليدية والمتعلقة بتوفير مياه الشرب وذلك بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية.

وكلف المحافظ، مدير الصحة بالإنتهاء من تجهيز الوحدة الصحية بالقرية، والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، والبدء فى التشغيل التجريبى لها من الأسبوع القادم ، ليتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة لأهالى القرية ، على أن يتم تواجد الطبيب المقيم بشكل مستمر ، مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتوفير سيارة لنقل أطقم الأطباء والتمريض والفنيين من المدينة إلى مقر الوحدة الصحية ، فضلاً عن قيام مرفق الإسعاف بتوفير سيارة إسعاف بشكل دورى لسرعة التعامل مع أى حالات طارئة وهو الذى يأتى ضمن دواعى إنقاذ الحياة.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم للدفع بالقوافل التعليمية لتقديم الخدمات التعليمية لطلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية بإجمالى 24 طالب وطالبة ، فضلاً عن دعم المديرية ، وأيضاً مديرية الشباب والرياضة بالألعاب الترفيهية والزى الرياضى لأبناء القرية لتقديم الخدمات الرياضية المختلفة لهم داخل المركز الثقافى الرياضى، والذى ستقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برفع كفاءته وتطويره.

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وأشار أشرف عطية إلى أنه سيتم التنسيق بين مبادرة " الناس لبعضهم " والجمعية الشرعية والقيادات الطبيعية بقرية وادى العلاقى للوقوف على أى مطالب وإحتياجات أخرى لأهالى القرية لتحقيق الإستثمار الأمثل لإستعداد الجمعية لتقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة لهم ، مكلفاً وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية لتنظيم القوافل الدعوية والتثقيفية لأهالى القرية.

وقدم الشيخ عبد المجيد عثمان خالص شكره وتقديره بإسم أهالى قرية وادى العلاقى لمحافظ أسوان على إهتمامه وحرصه للإستماع لمطالبهم ومشاكلهم ، ووضع الحلول الفورية والجذرية لها بما يساهم فى توفير حياة كريمة لهم.

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