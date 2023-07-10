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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه.. محافظ أسوان يستعرض الفرص الاستثمارية أمام وفد السفارة الأمريكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد السفارة الأمريكية، والذى ضم كلا من لارا تالفيردين المختصة بالشئون الخارجية، وإيريك إيجليستون المختص بالشئون الداخلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، ودينا إبراهيم مسئول وحدة التعاون الدولى بالمحافظة .

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بزيارة الوفد الأمريكى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وهو الذى يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية ، وتمتعتها بالإستقرار الأمنى بإعتبارها واحة الأمن والأمان ، وكذا إنفراد أسوان بتنوع المنتج السياحى والأنماط العديدة من السياحات الثقافية والأثرية والبيئية والعلاجية ، بالإضافة إلى السفارى والصيد ، وهو الذى يتكامل مع حسن الإستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم .

 

الوفد الأمريكى

وأكد المحافظ على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أثمرت عن تنفيذ مشروعات يقوم بها الجانب الأمريكى على أرض محافظة أسوان من أبرزها دعم مشروع التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية ، ومشروعات المدن الثانوية فى مجال الصرف الصحى بكوم أمبو ودراو ونصر النوبة ، بالإضافة إلى التعاون فى رفع جودة التعليم الفنى ، والخدمات الصحية ، والحوكمة الإقتصادية الشاملة .

واستعرض اللواء أشرف عطية سلسلة النجاحات والإنجازات التى حققتها الدولة المصرية ، وتم إقتحامها على أرض أسوان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى كافة قطاعات العمل العام ، والتى كان لها مردود إيجابى لتلبية المطالب الجماهيرية ، والارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وذلك بدءاً من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والمحاور والطرق والكبارى ، وأيضاً تطوير العشوائيات ، وتعويضات أهالى النوبة ، وإحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل ، وممشى أهل مصر ، وكذا مشروعات تمكين المرأة .

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المشروعات الاستثمارية

وطالب بإعطاء الأولوية لجذب المشروعات الإستثمارية فى ظل توافر الكثير من الفرص ، وتنوع الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة ، فضلاً عن موقعها الجغرافى وما تمتلكه من موانئ ومطارات ، والتخطيط لإقامة أكبر منطقة لوجستية عالمية جارى تنفيذها بمنطقة كركر. 

وأشاد الوفد الأمريكى بما شاهدوه من جهود كبيرة فى التطوير والتجميل ، وأيضاً التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى ، والتوافق على تحقيق الأفضل دائماً للمواطن الأسوانى .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بتقديم هدايا تذكارية لأعضاء الوفد وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان بهم وإعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

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